Egal ob Mannheim, Duisburg, Salzgitter oder auch Bitterfeld-Wolfen und weitere Orte: In den verschiedenen Staffeln von "Hartz und herzlich" konzentrieren sich die Macherinnen und Macher stets auf die Menschen in einem bestimmten Stadtteil. Zum 10. Geburtstag führt man nun erstmals Mitwirkende aus verschiedenen Städten zusammen, das hat der Sender jetzt angekündigt. Die zwei Sonderausgaben sind demnach am 6. und 13. Januar jeweils ab 20:15 Uhr zu sehen.

RTLzwei hat "berührende, lustige und manchmal auch tiefgründige Begegnungen" angekündigt. "Hartz und herzlich" ging erstmals am 20. Februar 2016 auf Sendung, die Langzeit-Doku hat den Sender nachhaltig geprägt. In dem von UFA Show & Factual produzierten Format werden Menschen, die in Armut leben, über einen längeren Zeitraum begleitet. Insgesamt wurden bislang mehr als 700 Folgen produziert. Mehr als 500 Menschen wurden seither in 20 verschiedenen Städten begleitet.

Ralf Jühe, Executive Director UFA Show & Factual, sagt zum anstehenden Jubiläum: "Zehn Jahre ‘Hart und herzlich’ - das bedeutet zehn Jahre echte Geschichten, echte Gefühle und echtes Vertrauen. Wir sind überaus dankbar für die Offenheit der Menschen, die uns in ihr Leben lassen. Ich zolle ihnen großen Respekt dafür. Sie zeigen uns ihre Sorgen, ihre Hoffnungen und ihre Träume – und genau das macht dieses Format so besonders. ‘Hart und herzlich’ gewährt einen unverfälschten Einblick in die Realität der Menschen, die wir begleiten – und dieser Einblick berührt und bewegt. Mein besonderer Dank gilt auch unserem großartigen Team hinter der Kamera, das mit Leidenschaft, Respekt und unermüdlichem Einsatz dafür sorgt, dass diese Geschichten erzählt werden können."

Und Konstanze Beyer, Programmdirektorin Factual & Doku und Chefredakteurin RTLzwei, sagt: "‘Hart und herzlich’ ist eine tragende Säule im Programm von RTLzwei. Als Langzeitbeobachtung sozialer Realitäten ist die Reihe einmalig im deutschen Fernsehen. Sie hat den Blick auf Menschen, die Sozialleistungen beziehen oder nur wenig verdienen, verändert. ‘Hart und herzlich’ zeigt sie nicht bloß als anonyme Statistiken oder passive Opfer, sondern als Familien, Freunde und Nachbarn, die anpacken und zusammenhalten. Viele unserer Protagonisten und Protagonistinnen sind zu Promis des echten Lebens geworden, denen die Zuschauer Anteilnahme und Respekt zeigen. Damit leisten UFA Show & Factual und RTLzwei einen wertvollen Beitrag zu einer empathischen Debatte über Solidarität in der Gesellschaft."