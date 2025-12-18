© Autentic

Konkret will Autentic ausgewählte Factual-Produzentinnen und -Produzenten mit Sendern und Plattformen zusammenbringen - mit dem Ziel, Projekte auf ihrem Weg zur Finanzierung zu unterstützung, indem passende Partner in bestehenden wie auch neuen Konstellationen gezielt vernetzt werden. Für alle Projekte, die im Anschluss realisiert werden, wird Autentic die internationalen Vertriebsrechte übernehmen.

"In einer Zeit, in der die Dokumentarfilmbranche weltweit unter zunehmendem Kostendruck steht, ist internationale Zusammenarbeit entscheidend, um Projekte realisieren zu können", sagt Alexandra Böhm, Head of International Coproduction bei Autentic. "Der Autentic Matchmaking Day bietet eine fokussierte und zugängliche Plattform, um hochwertige, international relevante Projekte zu präsentieren. Als Distributor mit einem starken globalen Netzwerk liegt unsere Stärke im strategischen Matchmaking - darin, die richtigen Projekte mit den passenden Partnern zusammenzubringen, Koproduktionspotenziale zu maximieren und den Weg von der Idee bis zur Beauftragung zu beschleunigen."

Der genaue Fahrplan ist noch nicht bekannt. Erst Ende Januar will Autentic die detaillierten Teilnahmebedingungen und Einreichungsdeadlines für sein Pitching-Event bekanntgeben.