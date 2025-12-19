DAZN wird auch weiterhin umfassend über Spiele europäischer Fußball-Nationalmannschaften berichten. Der Streamingdienst hat sich jetzt erneut die Übertragungsrechte für die UEFA Nations League, die European Qualifiers für die Europa- und Weltmeisterschaft sowie ausgewählte internationale Freundschaftsspiele gesichert. Die aktuelle Vereinbarung gilt bis zur WM 2026 und wurde nun um zwei weitere Jahre verlängert, sodass sie alle Spiele bis zur EM 2028 in Großbritannien und Irland abdeckt.

"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit der UEFA zu verlängern und den Fans aller Nationen die umfassendste und beste Live-Fußball-Berichterstattung zu bieten. Wir setzen langfristig auf hochwertige Inhalte und Innovation, um das Erlebnis für unsere Abonnenten kontinuierlich zu verbessern", sagte Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region.

Im Frühjahr 2026 werden derweil die letzten vier WM-Plätze für europäische Teams in einem Playoff-Mini-Turnier-Format vergeben. So stehen am 26. März gleich acht Halbfinals auf dem Programm, aus denen sich die Teilnehmer für die vier Endspiele qualifizieren. Am 31. März fallen dann in den Finalspielen die endgültigen Entscheidungen. Zu sehen sind die Spiele dann live bei DAZN.