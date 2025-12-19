Nach drei Staffeln bei RTL+ und einer dreijährigen Pause holte RTLzwei die Realityshow "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" vor einem Jahr zurück. Und auch wenn die Quoten der linearen Ausstrahlung eher verhalten ausfielen, stand schnell fest, dass es eine weitere Staffel geben wird - kein Wunder, erreichte die Sendung laut AGF 10,8 Mio. Views im Video-on-demand, womit die "CoupleChallenge" im Ausstrahlungszeitraum das meistgestreamte RTLzwei-Format war.

Die fünfte Staffel wird nun allerdings etwas überraschend deutlich früher an den Start gehen als die Vorjahres-Staffel. Zu sehen gibt es die neuen Folgen schon ab dem 21. Januar mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLzwei sowie jeweils schon sieben Tage vorab beim Streamingdienst RTL+. Im vergangenen Jahr hatte RTLzwei die "Couple Challenge" erst im März an den Start gebracht - diesmal schickt der Sender das von RTL Studios produzierte Format nun also sogar zeitweise gegen das RTL-Dschungelcamp ins Rennen.

Zur Riege der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat sich RTLzwei bislang noch nicht geäußert. Am Konzept ändert sich derweils nichts: So verspricht der Sender erneut "actiongeladene Challenges", in denen die Paare um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro kämpfen.

RTLzwei hatte zuletzt die Zahl seiner Realityshows - auch mit Blick auf den Erfolg im Streaming bei RTL+ - spürbar ausgebaut. Gerade erst stellte der Privatsender für 2026 neue Staffeln von "Love Island VIP" und "Der Promihof" in Aussicht (DWDL.de berichtete). Darüber hinaus gehört freilich weiterhin auch noch der "Kampf der Realitystars" zum RTLzwei-Portfolio.