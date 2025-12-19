Susanne Fröhlich wird künftig wieder regelmäßig im Radio zu hören sein - als Moderatorin der Sendung "HR1 Talk", die jeweils sonntags zwischen 10 und 12 Uhr ausgestrahlt wird. Darin wird sich Fröhlich künftig wöchentlich mit Klaus Reichert abwechseln, der auch die Idee hatte, das Duo in die Talksendung zu integrieren.

Beide hatten in diesem Jahr bereits zwei Ausgaben der Kuppelshow "Ausgehspiel" zusammen moderiert, zudem werden beide auch am Sonntag, den 28. Dezember im "HR1 Talk" gemeinsam zu hören sein - ausnahmsweise in einer Sendung ohne weiteren Gast. "Als HR1 mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, den 'HR1-Talk' zu moderieren, habe ich schrecklich gern 'Ja' gesagt. Ich mag dieses Format sehr, für mich ist Hörfunk noch immer meine erste große berufliche Liebe", so Susanne Fröhlich, für die es damit ein Stück weit zurück zu den Wurzeln geht. "Mir gefällt das Konzept, interessante Menschen mit Hessenbezug zu interviewen. Ich bin Hessin und mein Herz schlägt für mein Bundesland."

HR1-Teamleiterin Julia Tzschätzsch sagt zur künftigen Zusammenarbeit: "Ich war schon immer Fan von Susanne Fröhlich und ihrem gewitzten, klaren und scharfsinnigen Moderationsstil. Dass ich sie jetzt in unserem Team begrüßen darf, erfüllt mich mit großer Freude."

In den 80er- und 90er-Jahren moderierte Susanne Fröhlich für die Popwelle HR3 das "Ausgehspiel" und schrieb danach zahlreiche Bestseller-Romane, allen voran "Moppel-Ich". Fröhlich war aber auch Gastgeberin in Literatursendungen und ist oft selbst zu Gast in Talkshows. Künftig wird sie selbst nun also wieder häufiger die Fragen stellen.