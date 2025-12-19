Joyn baut sein Anime-Angebot deutlich aus. Möglich wird das durch einen neuen Content-Deal mit Sony Pictures Entertainment, der dem Streamingdienst der ProSiebenSat.1-Gruppe Zugriff auf über 430 Episoden aus dem Anime-Kosmos von Crunchyroll sichert, dem größten Anime-Streamingdienst der Welt.Zum Portfolio gehören unter anderem aktuelle globale "Shounen"-Serien wie "Black Clover", "Dr. Stone", "Log Horizon", "Mob Psycho 100" und "My Hero Academia".

"Mit diesem Deal bieten wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zu jeder Zeit bestes Anime-Entertainment von dem größten Anime Streamingdienst der Welt", so Thomas Lasarzik, EVP Group Content Acquisitions & Sales der ProSiebenSat.1-Gruppe. "Seit über zwölf Jahren zeigen wir auf ProSieben Maxx die neusten Anime-Serien und komplettieren mit diesem Deal unser Anime-Portfolio jetzt auch auf Joyn. Dort können alle Fans die Serien kostenlos schauen."