Diese Nachricht kam überraschend: Im Oktober wurde bekannt, dass Vox die Produktion seiner überaus erfolgreichen Vox-Kuppelshow "First Dates - Ein Tisch für Zwei" stoppt (DWDL.de berichtete). Aus "programmstrategischen Gründen" pausiere man die Produktion frischer Folgen zum Jahresende, bestätigte der Sender damals, ließ sich mit dieser Aussage aber zugleich die Option für eine mögliche Fortsetzung in der Zukunft offen.

Die kommt nun doch schneller als gedacht. "Wie bereits bekannt, geht die Produktion jetzt in eine Pause, weil neue Folgen vorproduziert sind, auch für 2026 schon. Im zweiten Quartal 2026 geht es dann weiter mit den Dreharbeiten", sagte eine Vox-Sprecherin jetzt gegenüber DWDL.de. "Die Zuschauer können sich entsprechend auf jede Menge 'First Dates' auf dem bekannten Sendeplatz bei Vox und auf RTL+ freuen - in 2026 und darüber hinaus."

Tatsächlich hatte Warner Bros. International Television Production Deutschland bereits zahlreiche Folgen für das kommende Jahr vorproduziert, sodass an Nachschub vorerst kein Mangel besteht. Ein dauerhaftes Ende des Produktionsvertrags wäre für die Kölner Produktionsfirma jedoch ein herber Schlag gewesen, immerhin stellt Warner Bros. jährlich weit mehr als 100 Folgen von "First Dates" her. Seit dem Start vor fast acht Prozent sind mittlerweile über 1.300 Episoden entstanden.

Die Nachricht vom zwischenzeitlichen Produktionsstopp hatte - auch vor dem Hintergrund der anhaltenden TV-Werbekrise - im Herbst für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Auch in der ProSieben-Comedyshow "TV total" machte Gastgeber Sebastian Pufpaff das drohende Aus zum Thema, schließlich ist die Kuppelshow seit Jahren ein verlässlicher Lieferant amüsanter Ausschnitte. Unter dem Titel "Gib Dates eine Chance" machte sich Pufpaff daher für eine Fortsetzung von "First Dates" stark - und wurde jetzt erhöht.

Aber auch mit Blick auf die Quoten ist die Entscheidung von Vox nur folgerichtig. Mit im Schnitt über acht Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ist "First Dates" in diesem Jahr so erfolgreich wie noch nie, in der Spitze erzielte das von Roland Trettl präsentierte Format sogar über zwölf Prozent.

Gute Nachrichten gibt es auch mit Blick auf das Primetime-Spin-Off "First Dates Hotel". Dessen Fortsetzung hatte Vox bereits vor einigen Wochen offiziell bestätigt - auch hier geht es somit 2026 weiter.