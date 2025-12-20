Christoph Burbes übernimmt ab Februar 2026 die Kommunikation der Medienanstalten - an der Seite des neuen Vorsitzenden Thomas Schmiege, der gleichzeitig Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) ist. Burbes folgt auf Christian Körner, der Eva Flecken als amtierende Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM) und Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) bis Jahresende turnusgemäß kommunikativ begleitet.

© UFA Christian Körner

Christoph Burbes bringt indes ebenfalls viel Erfahrung im Kommunikationsbereich mit Als Berater arbeitete er unter anderem für Tamedia und Condé Nast, in der Vergangenheit war er außerdem für DSF/Sport1, Das Vierte, NBCUniversal Deutschland und All3Media tätig.