Christoph Burbes übernimmt ab Februar 2026 die Kommunikation der Medienanstalten - an der Seite des neuen Vorsitzenden Thomas Schmiege, der gleichzeitig Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) ist. Burbes folgt auf Christian Körner, der Eva Flecken als amtierende Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM) und Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) bis Jahresende turnusgemäß kommunikativ begleitet.

Christian Körner © UFA Christian Körner
"Wir bedanken uns für die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Christian Körner und wünschen Christoph Burbes bei seiner neuen Aufgabe viel Erfolg", erklärten die Medienanstalten via LinkedIn. Körner, langjähriger Kommunikationschef von RTL Deutschland, leitet bereits seit über einem halben Jahr gemeinsam mit Jörg Adamit das neue UFA-Label UFAGG, das sich auf plattformübergreifende Entertainment-Konzepte für die Gaming- und Creator-Szene fokussieren soll (DWDL.de berichtete). Für die Medienanstalten wird er aber auch weiterhin auf Landesebene beratend tätig sein.

Christoph Burbes bringt indes ebenfalls viel Erfahrung im Kommunikationsbereich mit Als Berater arbeitete er unter anderem für Tamedia und Condé Nast, in der Vergangenheit war er außerdem für DSF/Sport1, Das Vierte, NBCUniversal Deutschland und All3Media tätig.