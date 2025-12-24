Während Sport1 aktuell mit der Darts-Weltmeisterschaft Tag für Tag Traum-Quoten erzielt (DWDL.de berichtete), wird der Spartensender zum Start ins Jahr die Comedy-Dosis in seinem Programm deutlich erhöhen - und dabei gleich mehrere ehemalige Sat.1-Serien zurückholen.

Den Anfang macht der Klassiker "Hausmeister Krause - Ordnung muss sein" mit Schauspieler Tom Gerhardt in der Hauptrolle, der auch in der Vergangenheit schon in Dauerschleife bei Sport1 zu sehen war. Ab dem 5. Januar wiederholt der Sender die Serie nun montags bis freitags um 15:00 Uhr im Doppelpack. Danach bekommt Axel Stein, der bekanntlich einst auch in "Hausmeister Krause" zu sehen war, weitere Sendezeit: Ab 16:00 Uhr zeigt Sport1 nämlich auch dessen Serie "Axel!", die es ab dem Jahr 2002 einst auf zwei Staffeln in Sat.1 mit insgesamt 35 Folgen brachte.

Sogar auf gleich acht Staffeln brachte es in der Vergangenheit die Sketch-Comedy "Ladykracher" mit Anke Engelke, die bei Sport1 ebenfalls ihr TV-Comeback feiern wird. Die Sendung läuft ab dem 5. Januar montags bis freitags um 17:00 Uhr, ebenso wie "Hausmeister Krause" und "Axel!", in Doppelfolgen.

Und auch im weiteren Verlauf des Vorabends setzt Sport1 im neuen Jahr vorerst voll und ganz auf Comedy. Auf dem Sendeplatz um 18:00 Uhr ist fortan das amerikanische Versteckte-Kamera-Format "Impractical Jokers" zu sehen, das der Sender unter dem Titel "Bad Buddies - Echte Schadenfreu(n)de" ausstrahlt. Weiterhin im Programm bleibt zudem die von Christian Oberfuchshuber präsentierte Neuauflage von "Bitte lächeln!", die es ab 18:45 Uhr richten soll.