Kabel Eins hat einen Starttermin für das neue "Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf 4 Rädern" angekündigt. Das von south & browse produzierte Format ist demnach ab dem 26. Februar immer donnerstags zur besten Sendezeit zu sehen. Anders als zuletzt reisen Frank Rosin, Ali Güngörmüs und Alexander Kumptner nicht mehr durch die USA, sondern durch Australien. Dadurch erhofft man sich wohl auch etwas neuen Schwung für die linearen TV-Quoten, die zuletzt zurückgegangen waren.

Anders als in den zurückliegenden Jahren startet das "Roadtrip"-Format im neuen Jahr etwas später. 2025 ging es bereits Mitte Januar los, vier Wochen später waren dann auch schon alle Folgen gezeigt. Nun wird man mehr in das Frühjahr hineinsenden. Kabel Eins ist damit übrigens auch später dran als Puls 4, dort ist das Format bereits ab dem 8. Februar zu sehen. Puls 4 gehört wie Kabel Eins zur ProSiebenSat.1-Gruppe.

Als Kabel Eins vor einigen Wochen den neuen Drehort angekündigt hatte, erklärte Senderchef Felix von Mengden: "Nach drei Jahren USA wollen wir unserem Erfolgstrio in der vierten Runde mal wieder etwas Besonderes gönnen. Here we go. Roadtrip Down Under. Hier sind die Straßen noch endloser, die Kulinarik abenteuerlicher und die tierischen Bewohner noch exotischer. Das wird wieder beste Unterhaltung. Schon alleine mit dem zwanzigstündigen Hinflug könnten wir drei Sendungen füllen."

Im Anschluss an die neuen "Roadtrip"-Folgen setzt Kabel Eins ab dem 26. Februar übrigens auf das neue "German Cops - Einsatz in Amerika". Dazu hat der Sender noch keine weiteren Infos bekannt gegeben, der Titel klingt aber nach dem "Germinator" von DMAX. Schon etwas früher, ab dem 13. Februar, setzt Kabel Eins freitags ab 20:15 Uhr auf das True-Crime-Format "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime.". Der Sender bleibt der Programmfarbe damit also auch im neuen Jahr treu, die Quoten der True-Crime-Formate sind bislang aber überschaubar.