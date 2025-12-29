Der Hessische Rundfunk (HR) hat einen umfassenden Programmschwerpunkt zu 80 Jahre Hessen angekündigt. Unter dem Motto "80 Jahre - Zuhause in Hessen" will der Sender in den kommenden Wochen und Monaten "Geschichte, Gegenwart und Zukunft Hessens lebendig machen", wie es heißt. Den Auftakt macht am Freitag und Samstag, 2. und 3. Januar, um 19.30 Uhr die "Hessenschau" im HR Fernsehen - selbst seit 66 Jahren auf Sendung - mit einem Rückblick auf das Jahr 1946.

Auf dem Onlineangebot von hessenschau.de erscheint einen Tag später eine datenjournalistisch aufbereitete Hessenkarte. Wenn man mit der Maus über die Karte fährt, erfährt man an vielen Stellen Geschichten rund um ein bestimmtes hessisches Thema. Am 3. Januar stehen beispielsweise hessische Geisterstätte im Mittelpunkt: Orte, die weichen mussten, weil sie der Wehrmacht, einem Stausee oder dem Tagebau im Weg waren.

Und auch im Radio wird der 80. Geburtstag von Hessen Thema sein. Ab Montag, dem 5. Januar, startet an unterschiedlichen Sendetagen eine Reihe, die auf hr1, hr2, hr3 und hr4 sowie als Podcast zu hören sein wird: "Hessen in 80 Sekunden". In jeder der wöchentlich erscheinenden Folgen geht ein Reporter oder eine Reporterin das ganze Jahr über einer kuriosen Begebenheit, einer Anekdote oder einer Einzigartigkeit aus Hessen nach, die weitgehend unbekannt, aber sehr unterhaltsam ist. So werden die ältesten Verkehrsschilder Hessens vorgestellt oder erklärt, wie das Muster des Battenbergkuchens von der Eder auf die Londoner Polizeiautos gekommen ist.

Auch hr-info widmet sich dem 80. Geburtstag des Bundeslandes nach HR-Angaben mit "vertiefenden Berichten, Interviews und Themenschwerpunkten" - und das über das ganze Jahr hinweg. Los geht’s auch hier schon am 2. und 12. Januar. Begleitet werden soll der Hessengeburtstag auch auf seinen Social-Media-Kanälen des HR. Die großen Hauptaktionen hat der Sender für das Frühjahr und den Dezember 2026 angekündigt. Der exakte Geburtstag des Landes Hessen ist der 1. Dezember 1946. Den Hessischen Rundfunk in seiner heutigen Form gibt es seit 1948.