RTLzwei hat rund um den 15. Geburtstag von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" einen ganzen Wollnys-Tag angekündigt. Dieser findet am 17. Januar statt - auf diesen Tag genau vor 15 Jahren war damals die erste Ausgabe der Dokusoap zu sehen. Nun soll es ab 8:10 Uhr zwölf Stunden lang die "unvergesslichsten Momente" der vergangenen eineinhalb Jahrzehnte noch einmal zu sehen geben.

Beim Sender spricht man von "zahlreichen Episoden, die längst Kultstatus erreicht haben". Unvergessen etwa der Ruf von Familienoberhaupt Silvia nach ihren Kindern durch das Treppenhaus. Silvia Wollny sagt über das Jubiläum: "An die erste Staffel erinnere ich mich, als wäre es gestern gewesen. Es war so aufregend für uns, das erste Mal vor der Kamera zu stehen. Was denken die Leute von uns?"

Noch nicht angekündigt hat RTLzwei neue Folgen der Dokusoap. 2025 ging das Format bereits kurz nach dem Jahreswechsel mit neuen Ausgaben on Air. "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" wird von Yellowstone Productions produziert.