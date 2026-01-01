Die neue Staffel von "Germany’s Next Topmodel" startet am Mittwoch, den 11. Februar. Das hat ProSieben jetzt bestätigt. Es ist das erste Mal nach 20 Jahren, dass die Show nicht am Donnerstagabend startet, die erste Staffel im Jahr 2006 war noch vollständig mittwochs beheimatet. Nun also der Start mittwochs, in dieser Ausgabe gibt’s dann die neuen Männer-Models von Heidi Klum zu sehen.

Einen Tag später, am 12. Februar, geht "Germany’s Next Topmodel" dann schon weiter. Auf dem angestammten Sendeplatz am Donnerstag sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer dann, welche weiblichen Models um den Titel "Topmodel" kämpfen. Los geht's in den ersten beiden Folgen in Köln mit den offenen Castings, wo die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Chance auf den Einzug in die Show nutzen können - und das direkt vor Heidi Klum und Modeschöpfer Jean Paul Gaultier.

Heidi Klum sagt zum Start der neuen Staffel: "Jean Paul Gaultier unterstützt mich in diesem Jahr zum Start bei der Auswahl meiner Models. Ich freue mich sehr auf die 21. Staffel und darauf, gemeinsam mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ein aufregendes neues #GNTM-Jahr zu starten. Und ja - diesmal legen wir schon am Mittwoch mit unseren Männern los!" Produziert wird die Show wie gehabt von Redseven Entertainment.

ProSieben hält damit an dem im vergangenen Jahr eingeführten Konzept fest. Nachdem 2024 erstmals auch Männer an der Show teilnehmen konnten, waren diese auch 2025 mit dabei. Im vergangenen Jahr waren Männer und Frauen in den ersten Wochen getrennt voneinander, dementsprechend gab es erstmals zwei Ausgaben pro Woche. Das drückte massiv auf die Reichweiten: Endgültig gewichtet lag die durchschnittliche Reichweite zwar bei rund eineinhalb Millionen, im Jahr davor lag die Show aber schon mit den vorläufig gewichteten Quoten darüber. Wann in der neuen Staffel die Zusammenführung von Frauen und Männern geplant ist, hat ProSieben noch nicht verraten.