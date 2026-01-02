Die Namen der diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" geistern bereits seit Wochen durch die Medien - offiziell bestätigt hat RTL die prominente Riege für die 19. Staffel seines Reality-Hits bislang aber nicht. Drei Wochen vor dem Start hat sich das nun geändert. Überraschungen sind allerdings nicht darunter:

Wie bereits spekuliert, werden nun Musiker Gil Ofarim, Unternehmerin Simone Ballack sowie die Schauspieler Mirja du Mont, Hardy Krüger jr., Nicole Belstler-Boettcher und Stephen Dürr ins Dschungelcamp nach Australien fliegen. Ebenfalls mit dabei: TV-Bauer Patrick Romer, Hubert Fella - seines Zeichens Ehemann des ungleich mehr Reality-erprobten Matthias Mangiapane sowie Reality-Stars Ariel Hediger und Umut Tekin.

Darüber hinaus dürfte sich RTL Zündstoff erhoffen vom Aufeinandertreffen von Samira Yavuz und Eve Benetatou. Erstere lernte ihren Mann im Fernsehen kennen - und trennte sich dann wieder von ihm, weil der sie mit letzterer betrog. Ohnehin dürfte der 19. Staffel schon jetzt Aufmerksameit sicher sein, schließlich hatte Gil Ofarim in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr als Sänger Schlagzeilen gemacht, sondern mit seinem Instagram-Video, in dem er den Mitarbeiter eines Leipziger Hotels antisemitische Beleidigungen vorwarf - ehe vor Gericht schließlich später eingestehen musste, dass er gelogen hat. Was ihn dazu bewogen hat, dürfte dementsprechend auch im Dschungel Thema sein. Und auch Umut Tekins Teilnahme dürfte die Gemüter erhitzen, immerhin sorgte er einst mit einem Betrug vor laufenden Kameras für Aufsehen in der Reality-Welt.

Starten wird die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" übrigens am Freitagm den 23. Januar. Wie schon im vergangenen Jahr wird RTL die Show auch diesmal wätlich wieder schon um 20:15 Uhr zeigen. Neu ist, dass RTL schon einige Tage vor dem Staffel-Beginn eine "Warm-up-Show" zeigen wird. Angela Finger-Erben und Olivia Jones melden sich am Sonntag, dem 18. Januar ab 19:05 Uhr aus dem Kölner Studio und sprechen über erste Favoriten. An den beiden darauffolgenden Sonntagen gibt's auf diesem Sendeplatz dann zudem erstmals "Die Stunde davor" mit dem Moderations-Duo zu sehen (DWDL.de berichtete).