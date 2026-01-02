Der schwäbische Schauspieler, Autor und Maler Walter Schultheiß ist im Alter von 101 Jahren gestorben, wie der SWR unter Berufung auf seine Familie mitteilt. Schultheiß starb demnach bereits am 22. Dezember vergangenen Jahres und wurde im kleinen Kreis beerdigt. Der 1924 in Tübingen geborene Schultheiß stand bereits 1945 erstmals auf der Bühne, größere Bekanntheit erlangte er aber gemeinsam mit Werner Veidt ab 1963 mit den "Straßenkehrer-Sketchen" im Radio des damaligen Süddeutschen Rundfunks.

Fortan war er über Jahrzehnte mit seiner Frau im SWR-Studio Tübingen auf dem Österberg zu Gast und wirkte in zahlreichen Hörspielen mit. Es folgten zudem viele Rollen in Filmen und Fernsehserien, darunter "Schwäbische Geschichten", "Köberle kommt", "Der Eugen", "Oh Gott, Herr Pfarrer", "Drei Tage im April", "Der König von Bärenbach" und "Laible und Frisch". Auch in SWR Theateraufzeichnungen der Stuttgarter Komödie im Marquardt wie "s'Konfirmandefeschd" oder "An guada Rutsch!" war er mit dabei. Im Bienzle-"Tatorten" war er über Jahre ebenfalls präsent.

Schultheiß wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter das Bundesverdienstkreuz am Bande (1987), die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg (2003) und der Baden-Württembergische Ehrenfilmpreis für sein Lebenswerk (2013).

SWR Intendant Kai Gniffke: "Kann man sich Baden-Württemberg ohne Maultaschen, ohne Kehrwoche, ohne Walter Schultheiß vorstellen? Wir trauern um einen großartigen Schauspieler, Künstler und ein Urgestein des Mundart Schauspiels. Nicht zuletzt als Vermieter Rominger hat er im 'Bienzle-Tatort' den Idealtyp des sympathisch-bruddeligen Schwaben weit über den Südwesten hinaus bekannt und beliebt gemacht. Bis ins hohe Alter stand er auf der Bühne und vor der Kamera - für den SWR zuletzt gemeinsam mit seiner Frau Trudel Wulle in dem Kinofilm 'Laible und Frisch - Do goht dr Doig'. Der Mensch und Künstler Walter Schultheiß und sein einzigartiger Humor werden uns sehr fehlen."

Der SWR ändert anlässlich des Todes von Walter Schultheiß sein Programm und zeigt am kommenden Samstag um 20:15 Uhr das 45-minütigen Porträt "Ein Jahrhundert Leben! Der Schauspieler Walter Schultheiß". Ab 21 Uhr folgt dann der Film "Global Player - Wo wir sind isch vorne" aus dem Jahr 2013, in dem Schultheiß eine Hauptrolle spielt. Beide Sendungen stehen auch bereits in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.