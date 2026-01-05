RTL+ hat im zurückliegenden Jahr sein Wachstum weiter fortsetzen können. Zum Jahreswechsel wurde nach eigenen Angaben nun die Marke von 7 Millionen Abos geknackt, exakte Zahlen wurden hier noch nicht kommuniziert. Zum Vergleich: Zum Ende des dritten Quartals zählte RTL+ 6,642 Millionen Abos, Ende 2024 stand man bei 6,061 Millionen. Ende 2023 lag RTL+ noch knapp unter der 5-Millionen-Marke.

Die Zahl der erreichten Personen lag im vergangenen Jahr noch ein ganzes Stück höher - was nicht verwunderlich ist, schließlichlich gibt es auch kostenfreies Catch-Up, zudem wird ein Abo in der Regel von mehreren Personen genutzt. Im Schnitt erreichte RTL+ im vergangenen Jahr laut AGF-Messung im Monat 10,24 Millionen Personen (kumulierte Nettoreichweite). RTL+ sieht sich damit nicht nur als größter deutscher Streaming-Anbieter, sondern "in einer Liga mit den internationalen Wettbewerbern".

Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland: "Dieser Meilenstein von 7 Millionen zahlenden Kunden unterstreicht, wie viel Kraft in unseren Inhalten, unserem Angebot und unseren Teams steckt. RTL+ ist schon heute einer der größten Streamingdienste in Deutschland und wir wollen noch mehr. Die Zahlen zeigen, dass wir mit unserem Angebot die Menschen in Deutschland jeden Tag begeistern. Diesen Weg werden wir im Wettbewerb mit den globalen Streamingdiensten mit aller Konsequenz fortsetzen, unsere Strukturen weiter anpassen und RTL+ 2026 ausbauen. Mit starken Inhalten in allen Genres, Investitionen in neue Technologien und einzigartigen Partnerschaften. Damit halten wir RTL+ weiter auf Kurs, 2026 erstmals profitabel zu sein."

Um die Profitabilität auch wirklich zu erreichen, setzt RTL+ neben dem Abo-Wachstum auch auf eine bessere Monetarisierung. Dafür hat man gerade die Preise erhöht und zeigt zudem mehr Werbung als bislang. Unabhängig davon strebt man bekanntlich auch die Übernahme von Sky Deutschland an, um mit den internationalen Streamern mithalten zu können. Hierfür fehlen bislang aber noch die behördlichen Genehmigungen.