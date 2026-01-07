Das "Auslandsjournal" im ZDF bekommt mit Beginn des neuen Jahres gleich zwei neue Moderatorinnen. Shakuntala Banerjee und Alica Jung präsentieren künftig das wöchentliche Magazin und lösen damit Antje Pieper ab, die mehr als zehn Jahre lang das Gesicht der Sendung war. Die Veränderung war notwendig, nachdem Pieper seit Januar 2026 das ZDF-Auslandsstudio in Rom leitet.

Shakuntala Banerjee wiederum leitet seit November 2024 die ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen und ist als Moderatorin von ZDF-Wahlsendungen und "ZDF spezial"-Ausgaben tätig. Im vergangenen Jahr moderierte sie bereits fünfmal das "Auslandsjournal" in Vertretung von Antje Pieper, ihren ersten Einsatz als Nachfolgerin hat die ehemalige stellvertretende Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios am 14. Januar.

Eine Woche später folgt die Premiere von Alica Jung, die seit vier Jahren als Moderatorin von "ZDFheute live" und als Reporterin in der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles tätig ist. Als Reporterin und Redakteurin arbeitet sie seit 2015 für das ZDF, erst für ZDFheute, nach ihrem ZDF-Programmvolontariat unter anderem im "Auslandsjournal", als Studiovertretung in Rom und als erste crossmediale Korrespondentin des ZDF im Studio Washington.

"Das "Auslandsjournal' wird mit Shakuntala Banerjee und Alica Jung künftig von zwei Journalistinnen präsentiert, die selbst als Reporterinnen im Ausland gearbeitet haben und über Erfahrung in der Moderation von Informationssendungen verfügen", sagte ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten. "Mit einem ebenso kenntnisreichen wie empathischen Blick auf das weltweite Geschehen verkörpern sie den journalistischen Anspruch und die Orientierung, für die das 'Auslandsjournal' steht."