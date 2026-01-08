Vor mehr als einem Jahr sind die Dreharbeiten zur neuen deutschen Netflix-Serie "Kacken an der Havel" gestartet, nun gibt es einen Termin zur Veröffentlichung. Die Folgen werden am 26. Februar auf der Streamingplattform veröffentlicht, das hat Netflix bestätigt. Produziert wird die Serie von Warner Bros. International Television Productions, entwickelt wurde der Stoff von den Brüdern Alex und Dimitrij Schaad. Letzterer ist zusammen mit Anton Schneider, auch bekannt als Fatoni, in der Hauptrolle zu sehen.

Und darum geht es: Seit Toni (Anton Schneider aka Fatoni) denken konnte, wollte er nichts anderes, als sein Heimatdorf Kacken (an der Havel) zu verlassen und großer Rapper werden. Aber auch nach 18 Jahren Berlin lässt die Karriere auf sich warten, und Toni verdient sein Geld als Pizzabäcker. Bis sein Leben auf den Kopf gestellt wird, als seine Mutter bei der Rettung einer Ente stirbt und Toni zurück nach Kacken muss.

Unverhofft bekommt Toni die Karrierechance seines Lebens, während er sich mit seinem jüngeren Stiefvater Johnny Carrera (Dimitrij Schaad), der sprechenden Babyente Tupac (gesprochen von Jella Haase) und den anderen eigenwilligen Dorfbewohnern herumschlagen muss. Und plötzlich steht auch noch sein 13-jähriger Sohn Charly (Sky Arndt) vor ihm, von dem er nie etwas wusste.

Neben den genannten Schauspielerinnen und Schauspielern sind auch Jördis Triebel, Sophia Münster, Jana Münster, Marc Hosemann, Sherine Ciara Merai, Ruth Reinecke, Vincent Redetzki, Taneshia Abt, Matthias Brandt, Edin Hasanovic und als Gast Veronica Ferres in "Kacken an der Havel" zu sehen. Executive Producer sind Bernd von Fehrn und Kristina Löbbert, als ausführender Produzent fungiert Richard Lamprecht. Die Regie übernehmen Alex Schaad und Jano Ben Chaabane.