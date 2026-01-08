DMAX wird noch in diesem Monat die neue Dokuserie "Bundespolizei 24/7 - Auftrag Sicherheit" ins Programm nehmen. Geplant sind zunächst vier Folgen, die ab dem 26. Januar immer montags um 20:15 Uhr bei dem Männersender ausgestrahlt werden sollen. Das Publikum soll darin "hautnah" erleben, "wie die Bundespolizei zu Land, zu Wasser und in der Luft für Sicherheit und Ordnung sorgt", wie es heißt.

Das Format erinnert an einen anderen Neustart, der bei DMAX gerade angelaufen ist: Seit Ende Dezember zeigt der Männersender von Warner Bros. Discovery jeweils dienstags die neue Reihe "Die Grenzschützer", in denen Einsatzkräfte in der gesamten Republik im Mittelpunkt stehen - darunter eben auch Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei (DWDL.de berichtete). Während "Die Grenzschützer" von magisTV produziert wird, steht hinter "Bundespolizei 24/7" die Produktionsfirma BluePrint Media.

In der ersten Folge der neuen Dokusoap geht es unter anderem um den Einsatz auf der Ostsee. Dort nimmt die Crew der "Bamberg" Kurs auf ein russisches Marineschiff, das europäische Gewässer durchquert und bereits von der dänischen Marine begleitet wird. Gezeigt wird aber auch, wie deutsche und französische Beamte an der Grenze zu Frankreich zusammenarbeiten und wie in Berlin ein S-Bahn-Surfer sein Leben riskiert und bringt die Einsatzkräfte an ihre Grenzen bringt.

Generell soll "Bundespolizei 24/7 - Auftrag Sicherheit" den Blick auf den gesamten Einsatzablauf richten, "von Streifen im Bahnverkehr über Gepäckkontrollen an Flughäfen bis hin zur Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden an gemeinsamen Grenzen", wie aus der DMAX-Beschreibung hervorgeht.