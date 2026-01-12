Mainstream Media wird auf seinen Pay-TV-Sendern Heimatkanal und Romance TV auch weiterhin fiktionale Inhalte des ZDF zeigen können. Wie am Montag bekannt wurde, hat sich das Unternehmen mit ZDF Studios um eine Verlängerung der bisherigen Zusammenarbeit verständigt. Der Vertrag gilt demnach "für die kommenden Jahre" und umfasst etwa Filme von Reihen wie "Inga Lindström", "Rosamunde Pilcher" oder "Das Traumschiff" für Romance TV sowie "Die Schwarzwaldklinik", "Diese Drombuschs" und "Der Bergdoktor" für den Heimatkanal.

© Mainstream Media AG Tim Werner

Tim Gerhartz, Chief Commercial Officer der ZDF Studios, erklärte: "Mit der Mainstream Media AG verbindet uns seit Jahren eine vertrauensvolle Partnerschaft. Die Verlängerung ist ein klares Signal für Kontinuität und Qualität. Wir freuen uns darauf, die Fans von Heimatkanal und Romance TV weiterhin mit populären Marken und gefühlvollen Geschichten zu begeistern."

Neben dem Heimatkanal und Romance TV betreibt Mainstream Media auch den Schlagersender GoldStar TV. Zudem hat das Unternehmen zuletzt auch sein Angebot am FAST-Channels ausgebaut, etwa mit Sendern wie Kultkrimi oder Telenovela ZDF.