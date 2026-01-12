Bereits vor drei Jahren hatte sich Jörg Kachelmann als Moderator der MDR-Talkshow "Riverboat" verabschiedet und seinen Rückzug damit begründet, man solle "nicht ewig in der Glotze rumrentnern". Nun kehrt der 67-Jährige allerdings noch einmal vor die Kamera zurück - und das noch dazu in ungewöhnlicher Form. Der Duisburger Regionalsender Studio 47 hat Kachelmann nämlich als Präsentator seiner Wettervorhersage gewinnen können. Um einen regelmäßigen Job handelt es sich dabei aber nicht, vielmehr soll künftig ein digitaler Avatar des Wettermoderators auf Sendung gehen.

Wie Studio 47 mitteilte, wurde der Avatar gemeinsam mit Kachelmann in den Duisburger Studios produziert. Grundlage ist NewsHub, eine von Studio 47 eigenentwickelte KI-Plattform für automatisierte TV-Produktionen. Der Avatar wurde dabei in mehreren Varianten erstellt, um unterschiedliche Settings und Einsätze zu ermöglichen. Die täglichen Ausgaben entstehen dann über besagten NewsHub: Nachdem die Texte von der Redaktion eingepflegt oder KI-gestützt vorbereitet wurden, sollen im Anschluss automatisiert sendefähige TV-Beiträge und Videos entstehen.

"Mit dem Kachelmann-Avatar zeigen wir, wie KI-gestützte Produktion praktisch funktioniert, effizient, transparent und verantwortet", sagt Studio-47-Chefredakteur Sascha Devigne. "Das ist Innovation mit klarem Mehrwert für Redaktionen." Und Jörg Kachelmann betont: "Wetter ist Information, sie muss verständlich, präzise und verlässlich sein. Das Avatar-Format eröffnet neue Wege, diese Qualität regelmäßig und effizient ins Programm zu bringen."

Studio 47 will die Technik indes nicht nur für sich selbst nutzen, sondern nach dem Start im eigenen Programm auch Lizenzpakete für andere Sender und Publisher anbieten.