Über 35 Jahre hinweg eine Morningshow bei einem deutschen Radiosender zu moderieren, dürfte rekordverdächtig sein - doch auf Arno Müller trifft dieser bemerkenswerte Fakt zu. Seit 1991 geht er zusammen mit seiner "Morgencrew" bei 104.6 RTL auf Sendung. Nun hat sich der 63-Jährige, der gleichzeitig auch als Programmdirektor fungiert, allerdings zum Abschied entschlossen.

Im Sommer wird Müller die Moderation abgeben, wie er am Mittwoch in seiner Show ankündigte, nachdem die "B.Z." bereits am Abend zuvor über den Rückzug spekuliert hatte. "Es gibt private Wünsche, für die im eng getakteten Morgenradio wenig Platz ist. Diesen Raum möchte ich mir künftig nehmen", erklärt der Moderator. "Deshalb ist es für mich jetzt der richtige Zeitpunkt, die Verantwortung weiterzugeben." Schluss macht Müller auch als Programmdirektor: Nach seinem Abschied aus der Morningshow will sich Arno Müller noch bis Jahresende auf die Übergabe konzentrieren. Die Nachfolge werde "zu gegebener Zeit bekanntgegeben", heißt es.

Das Publikum dürfte sich indes vor allem für Müllers Nachfolge in der Morningshow von 104.6 RTL interessieren - diesbezüglich ist allerdings noch keine Entscheidung gefallen. Müller kündigte jedoch an, die Sendung "in verantwortungsvolle Hände" übergeben zu wollen. Im Zuge dessen wird nun "eine Persönlichkeit mit eigenem Stil, der notwendigen Erfahrung sowie herausragendem Engagement" gesucht, um das Morgenprogramm des Berliner Privatsenders "neu zu prägen", so Müller.