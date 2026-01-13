In Mainz haben es die Mainzelmännchen schon längst auf die Ampeln geschafft, in Hamburg ziehen Ernie und Bert nun nach. In unmittelbarer Nähe zu den Hamburger NDR-Standorten erhalten Fußgängerampeln neuerdings ein Design in "Sesamstraßen"-Optik. Die beiden Figuren sind ab sofort sowohl am Hugh-Greene-Weg Ecke Julius-Vosseler-Straße als auch an der Rothenbaumchaussee Ecke Oberstraße zu sehen.

Die Idee zu den Ampeln stammt dabei direkt vom Sesame Workshop, der gemeinnützigen Organisation hinter der "Sesamstraße", mit dem der NDR die Sendung koproduziert. "Seit über 50 Jahren produziert Sesame Workshop gemeinsam mit dem NDR in Hamburg die 'Sesamstraße“'. Die Ampeln setzen ein besonderes Zeichen der Verbundenheit der 'Sesamstraße' mit der Stadt", so Bernhard Glöggler, Geschäftsführer und Vice President von Sesame Workshop Europe. "Darüber hinaus ist es uns ein Anliegen, mit dieser Ampel-Gestaltung auf Rücksichtnahme im Straßenverkehr und die Notwendigkeit von Verkehrserziehung für Kinder aufmerksam zu machen."

NDR-Intendant Hendrik Lünenborg: "Mit Ernie und Bert als Ampelmännchen wird jede Straßenüberquerung zur liebevollen Erinnerung an die wichtigste Straße unserer Kindheit. Wir im NDR freuen uns, dass Generationen von Zuschauern nun auch im Straßenverkehr auf alte Freunde treffen."

Die deutsche Ausgabe der "Sesamstraße" wird bereits seit mehr als 50 Jahren vom NDR in Hamburg in Koproduktion mit Sesame Workshop produziert. Daran änderten auch die jüngsten Veränderungen in den USA nichts. Nachdem das weltweit bekannte Kinderformat Ende 2024 seine dortige Streaming-Heimat bei HBO Max verloren hatte, bedrohten die von US-Präsident Donald Trump angeordneten massiven Budget-Kürzungen für den öffentlich-rechtlichen Sender PBS auch die zweite Einnahmequelle. Kurzerhand sprang daraufhin Netflix ein.