Das Erste wird im Frühjahr zehn neue Folgen des "Großstadtreviers" ins Programm nehmen. Wie der Sender mitteilte, meldet sich Dauerbrenner am Montag, den 2. März um 18:50 Uhr im Programm zurück und löst damit die erfolgreiche Krimiserie "Morden im Norden" ab, die gerade erst wieder starke Quoten verzeichnete (DWDL.de berichtete). Im Anschluss an die Ausstrahlung stehen die Folgen dann auch in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

In der neuen Staffel gehen die Zivilermittler Harry Möller (Maria Ketikidou) und Nils Sanchez (Enrique Fiß), die Streifenpolizisten Bente Hinrichs (Sinha Melina Gierke) und Lukas Petersen (Patrick Abozen) unter der Leitung von Frau Küppers (Saskia Fischer) wieder den Verbrechen auf dem Kiez nach. Neu im Team ist Tarkan Yildiz, der von Schauspieler Özgür Karadeniz verkörpert wird.

"Tarkan kann sich auf Menschen einstellen und kennt sehr viele Leute. Dieses Netzwerk kommt seiner Arbeit und dem Team zugute, weil er auch mal den kurzen Dienstweg gehen kann“, so Özgür Karadeniz über seine Rolle im "Großstadtrevier". Mit Tarkan zieht zugleich ein Tischkicker aus seiner früheren Dienststelle ins Revier. "Der sorgt für Furore. Tarkan spielt selbst leidenschaftlich gerne Tischfußball und steckt die anderen damit an."

Produziert wird das "Großstadtrevier" von der Letterbox Filmproduktion. Produzentin ist Wiebke Andresen, als ausführender Produzent fungiert Giacomo Vernetti. Zuletzt war die Serie so erfolgreich wie lange nicht: Im Schnitt verzeichnete die vorige Staffel über 13 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Nach über einem Jahr Pause soll das "Großstadtrevier" daran aus Sicht der ARD nun möglichst anknüpfen.