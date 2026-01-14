Vor nicht einmal einem Jahr sah es noch so aus, als könnten sich Banijay und All3Media ein Rennen um die Übernahme von ITV und dessen Produktionsunit ITV Studios liefern. Daraus wurde nichts, aktuell verhandelt ITV mit Sky über eine Übernahme (DWDL.de berichtete). Und nun berichtet Reuters, dass Banijay und All3Media künftig fusionieren könnten. Banijay hat entsprechende Gespräche mit All3Media-Eigentümer RedBird IMI bestätigt, dort will man sich zu dem Bericht aber nicht äußern.

Konkret bestätigte Banijay, dass man "Gespräche mit dem Eigentümer von All3Media über eine mögliche Fusion zwischen Banijay und All3Media aufgenommen" habe. Gleichzeitig erklärte der Produktionsriese, dass noch keine Entscheidung getroffen worden sei. Ob der Deal also tatsächlich zustande kommt, steht in den Sternen. Dass eine Seite Gespräche bestätigt, ist aber durchaus ein Zeichen.

Sollten sich die Verantwortlichen einig werden, würde in jedem Fall einer der der größten Produktionskonzerne Europas entstehen, der auch in Deutschland einiges durcheinanderbringen würde. Hierzulande gehören Produktionsfirmen wie Banijay Productions Germany, EndemolShine Germany oder auch Brainpool und MadeFor zum Banijay-Konzern. Unter dem Dach von All3Media agieren unter anderem Filmpool und south & browse.

Reuters berichtet von mittlerweile "fortgeschrittenen Gesprächen" und beruft sich in seiner Berichterstattung auf "Personen, die aufgrund der Vertraulichkeit der Angelegenheit anonym bleiben wollten". Bei einem möglichen Deal würde RedBird IMI wohl Mittel in der fusionierte Unternehmen einbringen, da All3Media kleiner sei als Banijay, zitiert Reuters eine Quelle. Zusammengerechnet hätten Banijay und All3Media einen Umsatz von rund 5,7 Milliarden Euro.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Banijay und All3Media miteinander in Verbindung gebracht werden. Als All3Media vor wenigen Jahren zum Verkauf stand, wurde Banijay von verschiedenen Seiten Interesse nachgesagt (DWDL.de berichtete). Die damaligen Eigentümer, Liberty Global und Warner Bros. Discovery, verkauften schließlich an RedBird IMI, geführt vom ehemaligen CNN-Chef Jeff Zucker.