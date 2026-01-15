In den zurückliegenden Jahren hat sich "Let’s Dance" zur wichtigsten Show im Programm von RTL gemausert. Das Format sorgt nicht nur beim jungen Publikum regelmäßig für hohe Marktanteile, auch das etwas ältere Publikum schaltet in Massen ein, wenn sich Promis über das Tanzparkett bewegen. So sahen im vergangenen Jahr im Schnitt weit mehr als 3 Millionen Menschen pro Folge zu.

Einen exakten Starttermin für die neue Staffel gibt es zwar noch nicht, "Let’s Dance" dürfte sich aber im Februar zurückmelden. In den vergangenen Jahren kehrte die Tanzshow immer im zweiten Monat des Jahres zurück. Nun hat RTL auch schon einmal einen Ausblick auf das Feld der prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegeben, auch wenn diese zuletzt größtenteils schon bekannt waren. Die "Bild" berichtete über viele der nun auch offiziell bestätigten Stars.

Und so kämpfen Schauspielerin Esther Schweins, "Princess Charming" Vanessa "Nessi" Borck, Sängerin Anna-Carina Woitschack, Moderatorin Sonya Kraus, Model Betty Taube und Sängerin Nadja Benaissa um den Titel Dancing Star 2026. Die männlichen Teilnehmer sind Schauspieler Jan Kittmann, Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer, Comedian Simon Gosejohann, Sportler Joel Mattli, Content Creator Willy Whey sowie die Musiker Milano und Ross Antony.

Eine weibliche Tanzschülerin allerdings fehlt noch. Ihren Namen will RTL "zeitnah" bekannt geben, wie der Sender am Donnerstag ankündigte. Keine Veränderungen gibt es derweil in der Jury, die erneut aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González besteht. Moderiert wird die neue Staffel wie gehabt von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. "Let's Dance" wird von Seapoint Productions in Zusammenarbeit mit BBC Studios produziert.