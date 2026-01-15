20 Jahre sind inzwischen seit vergangen, seit "Malcolm mittendrin" endete. Seit einiger Zeit wird nun allerdings schon an einem Comeback der kultigen Comedyserie gearbeitet, in der einst neben Hauptdarsteller Frankie Muniz auch Bryan Cranston vor der Kamera stand, der später mit der Hit-Serie "Breaking Bad" große Erfolge feierte. Jetzt ist klar, wann es das vierteilige "Malcolm"-Revival zu sehen sein wird.

Wie Disney+ bekanntgegeben hat, steht "Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer" ab dem 10. April auf dem Streamingdienst zum Abruf bereit - zu sehen ist es dann unter dem Hulu-Label. Inhaltlich erzählt die Serie, wie Malcolm wieder in den Bannkreis der Familie gezogen wird, nachdem er sich und seine Tochter über ein Jahrzehnt lang von ihr abschirmte. Ausschlaggebend ist, dass als Hal und Lois seine Anwesenheit bei ihrer Feier zum 40. Hochzeitstag einfordern.

Neben Frankie Muniz und Bryan Cranston sind auch Jane Kaczmarek, Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield und Emy Coligado in der Neuauflage wieder Teil des Casts. Neu dazu stoßen Keeley Karsten, Vaughan Murrae, Kiana Madeira und Caleb Ellsworth-Clark. Linwood Boomer, der die Serie einst kreiert hat, kehrt zugleich als Autor und ausführender Produzent zurück.

"Malcolm mittendrin" hatte es einst auf sieben Staffeln mit insgesamt 151 Episoden gebracht. Die erste Folge lief Anfang 2000 beim US-Fernsehsender Fox, hierzulande feierte sie ihre Premiere bei Premiere, wo sie auch Jahre nach ihrer Einstellung noch in Dauerschleife wiederholt wurde. Im Free-TV ist "Malcolm mittendrin" aktuell gleichwohl nicht zu sehen. Alle sieben Staffeln der Comedyserie stehen jedoch bei Disney+ zum Abruf bereit.