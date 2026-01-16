Bereits vor rund eineinhalb Jahren wurde bekannt, dass das ZDF bei der belgisch-deutschen Dramedy "How to Kill Your Sister" mit im Boot sitzt. Hinter der Serie stehen die belgische Produktionsfirma FBO sowie die Banijay-Tochter MadeFor Film. Nun gibt es einen Veröffentlichungstermin für die insgesamt sechs Folgen. Diese stehen ab dem 27. Februar zum Abruf im ZDF-Streamingportal bereit.

Einige Tage später erfolgt auch die lineare Ausstrahlung bei ZDFneo - und der Spartensender hat sich für eine wöchentliche Ausstrahlung in Doppelfolgen entschieden. Der Sendeplatz ist prominent: "How to Kill Your Sister" ist ab dem 8. März immer sonntags ab 20:15 Uhr zu sehen. Die Idee zur Serie stammt von Pedro Elias und Evelien Broekaert, die zusammen mit Tom Baetens, Youri Boone und Jonas Geirnaert auch an den Drehbüchern gearbeitet haben. Die Regie hat Geirnaert übernommen.

Und darum geht es inhaltlich: Nach acht Jahren Funkstille steht Anna plötzlich vor der Tür ihrer älteren Schwester Kat – mit einem Auto, auf dessen Dach ein Sarg montiert ist. Anna erklärt, dass sie unheilbar krank ist, und möchte, dass Kat sie auf ihrer letzten Reise nach Spanien, dem Ort ihrer Familienurlaube, begleitet. Unterwegs will Anna endlich herausfinden, warum Kat sie nach dem Tod ihrer Eltern verlassen hat. Die beiden entfremdeten Schwestern begeben sich auf einen absurd-komischen, düsteren Roadtrip, der zum Scheitern verurteilt scheint. Je näher sie ihrem Ziel kommen, desto schwerer fällt es ihnen, die Geheimnisse zu verbergen, die sie beide mit sich tragen.

Pedro Elias und Evelien Broekaert sagen über die Serie: "‘How To Kill Your Sister’ handelt von zwei impulsiven, starken, charmanten und doch komplexen Frauen: Kat und Anna Laroux. Sie sind Schwestern, Freundinnen und vor allem stark miteinander verbunden, egal was passiert. Trotz ihrer komplizierten Vergangenheit versuchen sie, das Beste daraus zu machen, wobei jede von ihnen die Last ihrer Vergangenheit trägt und sich immer wieder den Erwartungen widersetzt. Vom Leben gezeichnet, aber mit offenem Herzen, hüten Kat und Anna viel zu viele Geheimnisse und bieten damit eine Mischung aus scharfzüngigen Sticheleien und unerwarteten Lachern, die den Zuschauern den Atem rauben werden."