Die Studio Babelsberg AG und die Filmakademie Baden-Württemberg (FABW) wollen innovative Technologien für Film und Medien vorantreiben und die Ausbildung der nächsten Generation von Filmschaffenden enger als bislang mit aktuellen Markt- & Technologieanforderungen verknüpfen. Um diese Ziele zu erreichen, sind die Organisationen eine strategische Kooperation eingegangen.

Als erstes gemeinsames Projekt der Kooperation ist ein "Backlot Scan" geplant. Ein Forschungs- und Entwicklungsteam der FABW soll unter der Leitung von Prof. Volker Helzle, Leiter der Abteilung Research & Development am Animationsinstitut der Filmakademie, Teile des großflächigen Außenkulissen-Areals von Studio Babelsberg mittels Kamera- und Drohnenaufnahmen digital erfassen. Die gewonnenen Daten können der digitalen Analyse von Drehorten dienen und sowohl in der Forschung als auch in der studentischen Lehre im Bereich Virtual Production verwendet werden.

Ziel dieses konkreten Projekt ist es, Grundlagen für neue technische Möglichkeiten virtueller Filmproduktionen zu evaluieren sowie diese perspektivisch auch für kommende Entwicklungen offener Plattformen für digitale Drehortanalysen nutzbar zu machen. "Die Kooperation mit der Filmakademie Baden-Württemberg liefert uns wertvolle Impulse aus der angewandten Forschung und stärkt gleichzeitig die praxisnahe Ausbildung der kommenden Filmgeneration – ein Anliegen, für das wir uns bei Studio Babelsberg besonders stark machen", erklärt Jörg Bachmaier, Vorstand der Studio Babelsberg AG.

Und Andreas Bareiß, Geschäftsführer und künstlerischer Direktor der FABW, ergänzt: "Wir machen uns fit für die Zukunft – und tun dies mit starken Partnern! Gemeinsam mit Studio Babelsberg wollen wir zukunftsweisende Technologien im Bereich Virtual Production real erproben und weiterentwickeln, um sie für künstlerisch anspruchsvolle Projekte zur Anwendung bringen zu können – ein enormer Gewinn für unsere Forschung, Lehre und filmische Praxis."