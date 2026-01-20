Anfang des Jahres ist die "Landarztpraxis" in ihre neue Staffel gestartet, erstmals wird die tägliche Serie das ganze Jahr über hinweg zu sehen sein. Schon klar war deshalb, dass die im Mai des vergangenen Jahres angekündigte Serie "Ein Hof zum Verlieben" nicht um 19 Uhr zu sehen sein wird. Nun hat Sat.1 verraten, dass die neue Daily künftig um 18 Uhr - und damit im direkten Vorlauf zur "Landarztpraxis" - zu sehen sein wird. Los geht’s am Montag, den 2. März. Insgesamt wird Sat.1 120 Folgen zeigen.

In der neuen Serie erbt Diana Staehly als Anwältin Laura unerwartet einen Apfelhof in einem malerischen Ort am Bodensee, von dem sie zuvor nichts wusste. Das Erbe stellt das Leben der Hamburger Rechtsanwältin komplett auf den Kopf. Denn es ist auch eine Reise in die Vergangenheit ihres verstorbenen Mannes. Nun muss sie sich die Frage stellen, warum ihr Mann ihr nie etwas über seine Familie erzählt hat. Laura lässt sich auf das Abenteuer ein, startet ein neues Leben am Bodensee und findet ausgerechnet in der Heimat ihres verstorbenen Mannes eine neue Liebe. Doch ein dunkles Geheimnis überschattet ihr Glück…

Sat.1-Chef Marc Rasmus sagt: "Mit 'Ein Hof zum Verlieben' untermauern wir unsere Fiction-Strategie für Joyn und Sat.1 und verdoppeln ab März die Deutsche-Fiction-Dosis am Vorabend. Ganz bewusst setzen wir in unserer neuen täglichen Serie auf Zutaten, die unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vertraut sind: Eine Frau an einem Wendepunkt in ihrem Leben, die an einem Sehnsuchtsort neu zu sich selbst - und so viel sei verraten - auch eine neue Liebe findet."

Neben Diana Staehly sind in weiteren Rollen auch Moritz Otto, Stephan Käfer, Carlotta Truman, Gitta Schweighöfer und Susan Hoecke zu sehen. "Ein Hof zum Verlieben" wird produziert von Pyjama Pictures, Produzenten sind Rudolf Jehner, Carsten Kelber und Frank Buchs. Die Serie ist gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg.

Mit seinen täglichen Serien hatte ProSiebenSat.1 zuletzt nur wenig Erfolg. Auch wenn die "Landarztpraxis" bei Joyn gut laufen soll, die linearen TV-Quoten sind aktuell überschaubar. Für die "Spreewaldklinik" lief es zuletzt aber noch schlechter. ProSieben zog bei seiner "Cooking Academy" kurz nach dem Start den Stecker und verbannte die Serie aus dem Vorabendprogramm. Und Sat.1 hat derweil noch mehr Nachschub in der Hinterhand: Bereits im Herbst 2024 ist die Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" gedreht worden. Einen Sendetermin gibt es aktuell noch nicht.