„Herzlich willkommen im ZDF zur Primetime, hier sind Bill & Tom Kaulitz mit Europas größter Sendung! Einen wunderschönen guten Abend! Es ist soweit, wir haben uns wahnsinnig gefreut, die Gäste sind natürlich noch streng geheim. Aber bald, bald ist es soweit. Und alle wissen Bescheid!“

Mit diesen Worten, unterlegt vom bekannten „Wetten, dass..?“-Intro, starten Bill & Tom Kaulitz in die neueste Folge ihres Podcasts, die um Mitternacht erschienen ist - und bestätigen damit die DWDL.de-Meldung vom Montagabend, die am Dienstag bereits weite Kreise gezogen hat. Titel der neuen Podcast-Folge: „Wetten, dass..?“. Und damit geht es auch gleich los: „Wir sind jetzt öffentlich-rechtlich jetzt Maus, wir sind jetzt seriös“, freut sich Bill und Tom pflichtet bei: „Ein großer Traum!“

Sie wüssten nicht genau, was schon in den Zeitungen stehe, weil sie diese Podcast-Folge aufgezeichnet hätten, bevor die News gedroppt sei. Aber die Pressemitteilung sei jetzt ja draußen, in der offenbar auch Frank Elstner nette Worte für die neue Besetzung der Sendung gefunden hat bzw. gefunden haben wird. Sie danken ihm jedenfalls für die netten Worte. Besagte ZDF-Pressemitteilung steht allerdings noch aus, ebenso wie die im Podcast erwähnte ZDF-Website auf der Wetten eingereicht werden sollen.

Tom Kaulitz: „Liebe Grüße an das ganze ZDF-Team, für das Vertrauen. Bill, nochmal ganz kurz, man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen: Wir werden ‚Wetten, dass..?‘ zurückbringen!“ Dabei hat alles angefangen mit einem „dummen Witz“, wie Bill Kaulitz es formuliert. Sein Bruder erzählt die Anekdote: „Ich hab’ mal vor zwei Jahren bei der Eins Live Krone - wir haben wir einen Preis bekommen - aus Witz gesagt: ‚Ja die Gerüchte stimmen, wir übernehmen ‚Wetten, dass..?’‘“

Damals jedoch gab es noch gar keine Gespräche. „Aber damit haben wir uns ins Spiel gebracht“, so Tom. Bill: „Wir haben dann langsam angefangen mit dem ZDF zu sprechen, da gab es ganz viele geheime Treffen, wo wir immer noch Codewörter benutzt haben, damit wir ‚Wetten, das..?“ gar nicht erst aussprechen.“ Und jetzt kommt die Sendung - allerdings, wie von DWDL.de bereits berichtet, noch nicht allzu bald.

„Wir konzentrieren uns auf eine ‚Wetten, dass..?“-Sendung Ende des Jahres“, sagt Tom. „Wir wollen die coolsten Wetten haben! Wen können wir einladen? Mega große Stars werden wir da haben! Das wird Hollywood Leute!“, ergänzt Bill euphorisch. „Wir wissen natürlich auch, dass sich bestimmt auch viele aufregen. Wir wissen auch, dass wir damit ein bisschen Unruhe stiften.“ „Es ist ein großer Traum der wahr wird“, fasst Tom Kaulitz zusammen. „Das ist ne Riesenehre, ein Ritterschlag. Da kann man nicht nein zu sagen.“

„Natürlich haben wir auch viel zu verlieren“, ergänzt er lachend. Und: „Da treten wir in riesige Fußstapfen.“ Bill stimmt zu: „Als die erste Sendung lief, da waren wir noch gar nicht geboren. Wir wissen natürlich, dass viele auch Fans von der Sendung sind und sich freuen, dass sie kommt“, sagt er und ergänzt lachend: "Keine Ahnung, ob die sich freuen, dass wir kommen.“ Beide zusammen erklären jedenfalls: „Wir haben uns vorgenommen, den größtmöglichen Spaß zu haben.“ Nach DWDL.de-Informationen wird die "Wetten, dass..?"-Sendug mit den Kaulitz-Brüdern am 5. Dezember kommen.