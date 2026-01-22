Sat.1 versucht sich ab Februar an einem neuen Back-Format - und zwar nicht in der Primetime, sondern am späten Abend. Dabei handelt es sich um "Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars". Zu sehen ist der Neustart ab dem 11. Februar jeweils mittwochs um 23:00 Uhr und damit im Anschluss an die neue Staffel von "Das große Promibacken".

In jeder Ausgabe von "Kuchen oder Chaos" treten zwei Reality-Stars gegeneinander an, um denselben Kuchen zu backen. Jede Ausgabe steht dabei unter einem besonderen Motto oder ist mit einem überraschenden Twist versehen. Gebacken wird nicht nebeneinander im Studio, sondern an zwei unterschiedlichen Orten, kommentieren aber dennoch den Fortgeschritt des Gegners "bissig, charmant und mit einer ordentlichen Portion Ironie", wie es heißt. Wer gewinnt, entscheidet letztlich das Publikum.

In der Auftaktfolge treten Kader Loth und Melody Haase beim "Backbattle der Reality-Stars" gegeneinander an.