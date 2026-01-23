ZDFneo hat bekannt gegeben, wann die neuen Folgen von "Maithink X - Die Show" zu sehen sein werden. Die zehnte Staffel startet demnach am 8. März beim Sender, die Ausgaben sind also wie gehabt immer sonntags ab 22:15 Uhr zu sehen. Online können die Nutzerinnen und Nutzer die jeweiligen Folgen am Sendungstag bereits ab 6 Uhr sehen. Für die Jubiläumsstaffel hat ZDFneo sieben neue Folgen von der btf produzieren lassen. Als Produzenten fungieren Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann, Hanna Käßbohrer ist Executive Producer.

An der generellen Ausrichtung des Formats ändert sich nichts: Mai Thi Nguyen-Kim blickt in der Show pro Folge auf ein spezielles Thema, das sie näher beleuchtet. Dabei stehen wissenschaftliche Argumente im Mittelpunkt, darüber hinaus gibt es Teile der Show, in denen es eher um Humor geht.

Die Themen, mit denen sich Mai Thi Nguyen-Kim in der neuen Staffel der Show beschäftigt, sind breit gefächert. Während es zum Auftakt am 8. März um Süßstoffe geht, stehen auch die Themen Long Covid, Wasser und Ewigkeitschemikalien auf der Liste der Macherinnen und Macher. In zwei weiteren Folgen will man jeweils den Fragen nachgehen, wie unsere Erinnerung uns betrügt und was eigentlich Musik ist. Zum Staffelabschluss heißt das Thema der Sendung: "Die Wissenschaft der dummen Entscheidungen".

Im begleitenden Format "Maithink Xperts" vertieft Nguyen-Kim einzelne Sendungsthemen mit Fachleuten aus der Wissenschaft oder auch mit persönlich Betroffenen - etwa wenn es um die vernachlässigte Erkrankung ME/CFS geht.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass Mai Thi Nguyen-Kim und ihr Team auf einen Grimme-Preis hoffen können. "Maithink X - Die Show" ist in der Kategorie Unterhaltung nominiert und tritt unter anderem gegen Formate wie "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)", "Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz" oder auch "Sträters Problemzonen" an (DWDL.de berichtete).