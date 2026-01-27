Deutlich früher als in der Vergangenheit meldet sich "Die Höhle der Löwen" in diesem Jahr im Programm von Vox zurück. Wie jetzt bekannt wurde, zeigt der Kölner Privatsender die acht neuen Folgen der nunmehr 19. Staffel bereits ab dem 23. Februar jeweils montags um 20:15 Uhr. Beim Streamingdienst RTL+ geht's sogar schon eine Woche vorher, also am 16. Februar, los.

Der frühe Starttermin des Formats überrascht, schließlich war die Frühjahrs-Staffel der "Höhle der Löwen" in den zurückliegenden Jahren erst im April an den Start gegangen - diesmal hofft man bei Vox also schon einige Wochen eher auf hohe Quoten am Montagabend.

Mit Blick auf die Besetzung ändert sich in der "Höhle" diesmal hingegen nichts. Erneut buhlen Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Beauty-Expertin Judith Williams, Handelsprofi Ralf Dümmel, Unternehmer Carsten Maschmeyer, Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler und Investor Frank Thelen um aussichtsreiche Start-Ups. Die Moderation übernimmt Amiaz Habtu. Zudem gibt's auch in der neuen Staffel wieder Promi-Alarm: So hoffen unter anderem Ex-Boxprofi Axel Schulz und der aus "Temptation Island VIP" bekannte Laurenz Pesch auf einen Deal mit den "Löwen", wie Vox jetzt angekündigt hat.

Zuletzt hatten Vox und die Produktionsfirma Endemol Shine Germany bei der Gründershow an einigen Stellschrauben gedreht, allen voran mit der Rückkehr von Frank Thelen. Das brachte den gewünschten Erfolg: Im vergangenen Herbst verzeichnete die "Höhle der Löwen" deutlich steigende Quoten - der Marktanteil lag in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bei bis zu 16 Prozent.