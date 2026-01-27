Die Münchner Produktionsfirma WennDann Film, hinter der ein junges Team um die Produzenten Simon Bogocz, Ben Ulrich und Felix Mann steht, arbeitet an einer deutschen Adaption der britischen Coming-of-Serie "Skins". Zwischen 2007 und 2013 brachte es das Original auf sieben Staffeln mit mehr als 60 Folgen, die hierzulande in der Vergangenheit unter dem Titel "Skins - Hautnah" unter anderem bei FOX zu sehen waren.

© WennDann Film

Die Adaption soll nach derzeitigen Planungen auf den Titel "SkinsEAST" hören und "als eigenständige Gegenwartsinterpretation konzipiert" werden, wie es heißt - "konsequent lokal, aus einer ostdeutschen Perspektive erzählt und von Beginn an international in ihrer Ausrichtung". Ob ein Sender oder Streamer anbeißt, ist bislang nicht bekannt - allerdings wird der Start durch eine Entwicklungsförderung in Höhe von 40.000 Euro durch das Medienboard Berlin-Brandenburg erleichtert.

WennDann Film hat in den vergangenen Jahren neben Werbefilmen unter anderem die Kino-Komödie "Zweigstelle" mit Sarah Mahita, Rainer Bock und Nhung Hong in den Hauptrollen produziert und wird in diesem Jahr mit der Weltpremiere von "I Understand Your Displeasure" in der Sektion Panorama auf der Berlinale vertreten sein. "SkinsEAST" ist nun das Serienprojekt, dem sich die Produktionsfirma widmet.