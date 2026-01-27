Der Saarländische Rundfunk (SR) hat das Amt des Intendanten jetzt öffentlich neu ausgeschrieben, so sieht es das Gesetz vor. Die aktuelle Amtszeit von SR-Intendant Martin Grasmück endet am 30. April 2027. Nun können sich alle Interessierten noch bis zum 27. Februar für die Stelle bewerben, die Wahl vor dem Rundfunkrat der ARD-Anstalt soll am 8. Juni stattfinden.

Gesucht wird nun eine Person, die das Sendegebiet kennt und auch dort lebt. Außerdem muss der oder die Intendant/in entweder eine journalistische, medienwissenschaftliche, rechtswissenschaftliche oder wirtschaftswissenschaftliche Qualifikation mitbringen. Benötigt wird außerdem eine "langjährige ausgeprägte Leitungserfahrung in der Medienbranche mit entsprechender Budget- und Personalverantwortung".

Der Vorsitzende des Rundfunkrates, Thomas Jakobs, der auch der Findungs- und Wahlkommission vorsitzt, sagt: "Wir suchen eine starke und authentische Persönlichkeit, die weiterhin einen erfolgreichen eigenständigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Saarland sicherstellt und zugleich starke Impulse für die Entwicklung des Hörfunk-, Fernseh- und Online-Angebotes des Saarländischen Rundfunks in die digitale Medienwelt gibt. Bewerberinnen und Bewerber sollten dazu über einschlägige Kenntnisse und Erfahrungen in der Medienbranche verfügen, führungsstark sein sowie ausgeprägte soziale und kommunikative Kompetenzen mitbringen. Eine Affinität zum Saarland und der Großregion setzen wir voraus."

Bereits klar ist, dass der amtierende SR-Intendant, Martin Grasmück, eine zweite Amtszeit anstrebt, er wird sich also auch bewerben. "Selbstverständlich will ich meine Arbeit für den Saarländischen Rundfunk fortsetzen und mich um eine zweite Amtszeit als SR-Intendant bewerben", erklärte Grasmück bereits im Dezember gegenüber dem Evangelischen Pressedienst (epd).