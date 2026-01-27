TV-Koch Tim Mälzer sorgt sich um die Qualität seiner Vox-Show "Kitchen Impossible" und hat vor dem Hintergrund geplanter Sparmaßnahmen sogar ein mögliches Aus in Betracht gezogen. "Wir sollen einsparen, wir überlegen auch, intelligente Einsparungen zu machen", sagte Mälzer im Podcast "Hazel Thomas Hörerlebnis", der von Hazel Brugger und ihrem Ehemann Thomas Spitzer moderiert wird.

Man dürfe allerdings "nicht am Produkt" sparen, so Mälzer weiter, "weil wenn das stattfindet, dann habe ich gesagt: Dann höre ich auf". Er selbst sei ohnehin "kein großer Fan von Einsparungsmaßnahmen", betonte der Koch und verwies auf die Zeitschriftenbranche, in der er selbst miterlebt habe, wie dort "die ganzen Kreativen rausgeschmissen". Dort hätten nur noch "irgendwelchen Sesselfurzer" die Zahlen verwaltet, "und irgendwann waren die Inhalte weg". Davor habe er auch bei "Kitchen" Angst.

Tim Mälzers Aussagen beziehen sich auf den angekündigten Abbau von rund 600 Stellen bei RTL Deutschland. Man richte sich angesichts des tiefgreifenden Wandels im Medienmarkt "im Rahmen seiner Gesamtstrategie noch stärker auf das Streaming-Geschäft aus und plant einen umfassenden Umbau der Organisation", erklärte RTL-Deutschland-CEO Stephan Schmitter im Dezember den Schritt.

Anfang Januar hatte RTL schließlich weitere Details zu den geplanten Einsparungen nachgeschoben. So sollen alleine 230 Stellen im Bereich RTL News gestrichen werden. In diesem Zusammenhang stellte man jüngst schon die Promi-Magazine "Gala" und "Prominent" ein, zudem sollen im Frühjahr auch "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" zugunsten einer gemeinsamen Morgensendung mit ntv weichen.