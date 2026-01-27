Das ZDF nimmt im Frühjahr eine neue Krankenretter-Reihe mit Klara Deutschmann in der Hauptrolle ins Programm. Der Titel: "Einfach Elli". Geplant sind zunächst zwei Folgen, die der öffentlich-rechtliche Sender am Donnerstag, den 12. und 19. März um 20:15 Uhr zeigen wird und damit auf dem Sendeplatz, auf dem aktuell "Der Bergdoktor" läuft. Im Streamingportal des ZDF steht "Einfach Elli" bereits eine Woche vor der linearen TV-Ausstrahlung zum Abruf bereit.

Klara Deutschmann spielt in der neuen Reihe eine junge Frau mit ADHS, die als Rettungssanitäterin für eine Unfallklinik in den Bergen arbeitet. Mit Mut, Empathie und fachlicher Kompetenz begegnet sie Menschen in Ausnahmesituationen und sorgt dabei mit ihren unkonventionellen Methoden nicht selten für heitere Momente. Sie folgt ihrer Berufung, zu helfen, wo sie gebraucht wird, und beeindruckt damit Kolleginnen und Kollegen – auch Dr. Mark Sorell (Marcus Mittermeier), Oberarzt der Chirurgie im Unfallklinikum Karwendel (UKK), und dessen Sohn, Rettungssanitäter Felix Sorell (Sebastian Griegel). Zu dem jungen Notarzt Jasper (Lucas Reiber) hat Elli von Beginn an ein besonderes Verhältnis.

Regisseur Gunnar Fuß inszeniert die beiden Fernsehfilme, er zeichnet auch für die Bildgestaltung verantwortlich. Die Drehbücher stammen von Christiane Rousseau in Zusammenarbeit mit Friedemann Goez. Produziert wird "Einfach Elli" von der Narrative Way GmbH, Produzenten sind Friedemann Goez und Jörg Balzer. Gedreht wurden die beiden Folgen im vergangenen Jahr in Mittenwald und Umgebung sowie in St. Johann in Tirol.