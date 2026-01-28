In der Woche vom 2. bis 6. März feiert Vox das 20-jährige Jubiläum des "Perfekten Dinners". Anlässlich des runden Geburtstags zeigt der Sender fünf besondere Folgen, in denen Gastgeber aus 20 Jahren "Dinner"-Geschichte an den Herd zurückkehren. Unterstützt werden sie zusätzlich von jeweils einer prominenten "Schnippelhilfe".

Konkret bekommt jeder Gastgeber in der Jubiläumswoche eine Profi-Köchin oder einen Profi-Koch an die Seite gestellt. Mit dabei sind Ralf Zacherl, Haya Molcho, Mario Kotaska, Graciela Cucchiara und Ali Güngörmüs, die immer dann eingreifen sollen "wenn es brennt" oder nachwürzen, "wenn es noch besser werden soll". Wie immer werden am Ende die Punkte vergeben - der Gewinn in Höhe von 10.000 Euro geht anlässlich des Jubiläums jedoch an einen guten Zweck.

Ergänzt werden die fünf Folgen außerdem mit Rückblicken auf die vergangenen zwei Jahrzehnte, in denen sich "Das perfekte Dinner" für Vox zu einem der prägendsten Formate entwickelte. Dabei ist die von ITV Studios Germany produzierte Show bis heute erfolgreich: Alleine im vergangenen Jahr erzielte die Koch-Doku im Schnitt einen Marktanteil von 7,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, 2026 liegt die Sendung bislang sogar bei starken 8,7 Prozent. Vier der zehn quotenstärksten Folgen der vergangenen fünf Jahre wurden außerdem 2025 ausgestrahlt - ein Ende des Dauerbrenners ist daher nicht in Sicht.

Auch "Hot oder Schrott" feiert Jubiläum

Jubiläum feiert darüber hinaus aber auch noch ein weiteres Vox-Format: So hat der Sender jetzt für Dienstag, den 24. Februar um 20:15 Uhr eine Spezial-Folge zum Zehnjährigen von "Hot oder Schrott - Die Allestester" angekündigt. Dabei setzt Vox auf "nie gekannte Paarungen": So werden die "Alltestester" getauscht und die getesteten Produkte als "Rotourkutschen" hin- und hergeschickt.

Mit dabei sind unter anderem Matthias Mangiapane und der aktuelle Dschungelcamper Hubert Fella sowie Ingrid und Otto, die dienstältesten "Hot oder Schrott"-Tester. Produziert wird die Sendung von Endemol Shine Germany.

Angekündigt hat Vox jetzt außerdem zwei neue Folgen der "Stern TV Reportage", die am Mittwoch, den 4. und 11. März ausgestrahlt werden sollen. Zum Auftakt geht es in "Arme Menschen, reiches Land" um Familien, Alleinstehende und Kinder, die in Deutschland in Armut leben, eine Woche später folgt mit "Unser Hauptstadtflughafen" ein Film, der einen "exklusiven Blick hinter die Kulissen" des Flughafens Berlin-Brandenburg daherkommt.