Produzent Tim Greve und Florian Arndt, Geschäftsführer der Sons of Motion Pictures, gründen die seven200 AI Studios GmbH. Die neue Produktionsfirma soll nach eigenen Angaben Formate gezielt mit KI-Unterstützung produzieren. Dabei wolle man KI-gestützte Produktionsprozesse mit "klassischem Storytelling, dramaturgischer Kompetenz und handwerklicher Produktionserfahrung" verbinden.

seven200 ist damit die nächste Produktionsfirma, bei der Künstliche Intelligenz (KI) im Mittelpunkt steht. Zuletzt gründete Florida Entertainment zusammen mit Regisseur Simon Meyer ein KI-Unternehmen, vor wenigen Wochen haben zudem Beta Film, Drive-Beta-Geschäftsführer Hannes Jakobsen, Dominik Böhm und Lars Stark die Gründung des gemeinsamen Startups Chapter41 angekündigt.

Die Unternehmensspitze der seven200 mit Hauptsitz in Leipzig und einem weiteren Standort in Potsdam-Babelsberg setzt sich aus dem Gründungsteam Tim Greve als CEO und Florian Arndt als CCO zusammen. Ergänzt wird das Managementteam durch Produzent Markus Simon, der als Geschäftsführer das operative Geschäft verantwortet. Simon ist aktuell auch bereits Geschäftsführer der Sons of Motion Pictures.

Die frisch gegründete Produktionsfirma kann auch bereits erste Aufträge vorweisen. So produziert man die fiktionale High-End-Serie "Pechstein", zu der es auch eine begleitende Dokumentation geben wird. Inhaltlich dreht sich darin alles um Claudia Pechstein, eine der erfolgreichsten deutschen Wintersportlerinnen überhaupt. Pechstein sah sich lange Doping-Vorwürfen ausgesetzt, gegen die sie gerichtlich vorging. Gemeinsam mit dem Regisseur und Autor Rainer Matsutani (red sun films) setzt seven200 zudem "Being Baxter" um, dabei handelt es sich um einen vollständig KI-generierten Animationsfilm.

Weitere Serienformate und Microdramen seien in Entwicklung. Darüber hinaus besteht eine Zusammenarbeit mit der smile! producing GmbH, gegründet und geführt von Thorsten Sievert. Im Rahmen der Kooperation will man gemeinsam Social-Media-Formate konzipieren und umsetzen.

Tim Greve sagt: "Die Karten am Markt werden neu gemischt. Kaum ein anderes Unternehmen bringt so viel konkrete Genre- und Formaterfahrung zusammen wie wir. Mit diesem Wissen, kombiniert mit unserer praktischen Erfahrung und unserem täglichen Arbeiten mit GenAI-Workflows, bauen wir das Produktions-Studio der GenAI-Ära in Deutschland auf." Und Florian Arndt ergänzt: "Unsere Mission ist es, das Unsichtbare sichtbar zu machen und visuelle Geschichten zu erzählen, die bislang unentdeckt blieben. Die KI-Revolution ist unsere Chance, national wie international ein großes Publikum zu begeistern."

Greve war von 2019 bis zum vergangenen Herbst Mitglied der Geschäftsführung der Constantin Film Produktion, vor seiner Zeit bei Constantin arbeitete er als fester Herstellungsleiter bei UFA Fiction. Florian Arndt gründete 2014 zusammen mit IT- und Animationsspezialisten die Sons of Motion Pictures GmbH, nach eigenen Angaben arbeitet das Unternehmen seit mehr als sechs Jahren mit gestützten Produktionsverfahren. Markus Simon ist Produzent und Unternehmer mit einem Diplom in Filmproduktion der Filmakademie Baden-Württemberg. Seit Gründung seiner ersten Produktionsfirma im Jahr 2003 realisierte er zahlreiche Image-, Werbe- und Dokumentarfilme.