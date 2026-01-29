Spiegel TV produziert ab sofort ein neues Investigativ-Format für das öffentlich-rechtliche Jugendangebot funk. Unter dem Titel "Cooked" soll sich die Sendung auf YouTube mit "Verschwörungen, Scams und Skandalen" auseinandersetzen, wie es heißt. Dabei sollen Akteurinnen und Akteure hinter kontroversen Themen in den Fokus genommen und Fragen aufgegriffen werden, "die insbesondere junge Menschen bewegen".

Als Herzstück dient die sogenanntes "Cooked-Session", in der sich die Protagonistinnen und Protagonisten auf einem markanten Stuhl den Fragen des Publikums stellen. Die Verantwortlichen des Formats erhoffen sich auf diese Weise einen "Dialog, der nicht nur informiert, sondern auch herausfordert". Die bei der "Cooked-Session" besprochenen Fragen werden zuvor bereits live auf TikeTok diskutiert, ehe die Fragen in die Recherchen und die thematische Ausrichtung des Formats mit einfließen.

Zum Auftakt befasst sich "Cooked" mit der Selbstdarstellung der Bundeswehr auf TikTok. Im Zuge dessen werden junge Soldatinnen und Soldaten bei ihrer Ausbildung begleitet, zudem wird auch mit Influencerinnen und Influencern der Bundeswehr besprochen.