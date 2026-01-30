Dass Victoria Swarovski in diesem Jahr den Eurovision Song Contest in Wien moderieren wird, hat auch Auswirkungen auf "Let's Dance". Während der ESC-Woche wird Swarovski auf die Moderation der RTL-Tanzshow verzichten. Wie "Bild" berichtet, hat der Kölner Privatsender allerdings bereits einen Ersatz gefunden: Laura Wontorra wird am Freitag, den 15. Mai ausnahmsweise an der Seite von Daniel Hartwich durch die Sendung führen.

Swarovski selbst wird in der ESC-Woche nicht nur durch die Finalshow am 16. Mai führen, sondern - zusammen mit Michael Ostrowski - auch die beiden Halbfinal-Shows am 12. und 14. Mai moderieren (DWDL.de berichtete). Dass sie in dieser Woche nicht auch noch "Let's Dance" präsentieren wird, kommt also nicht unbedingt überraschend.

© RTL / Markus Hertrich Victoria Swarovski

Bei RTL hat ihr indes niemand Steine in den Weg gelegt - trotz "Let's Dance". "Ich platze vor Stolz und Freude", kommentierte Inga Leschek, Chief Content Officer bei RTL Deutschland, auf LinkedIn. "Dass meine geschätzten ORF-Kollegen Stefanie Groiss Horowitz und Roland Weissmann ihr dieses Vertrauen schenken, ist nur konsequent. Und dass sie es fantastisch machen wird? Geschenkt. Sie wird glänzen." Bei "Let's Dance" wird Victoria Swarovski schon am 22. Mai übrigens wieder zurück sein.