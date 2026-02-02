© RTL/i&u Studios/Stefan Gregorowius Steffen Hallaschka

"In Abstimmung mit Steffen Hallaschka haben wir gemeinsam entschieden, dass er sich künftig ganz auf die Kernmarke 'Stern TV' am Mittwoch konzentriert", erklärte Christian Schleker, Chefredakteur Primetime bei RTL News. "Mit Stefan Uhl haben wir zur Rückkehr der Sonntagsausgabe einen Moderator gewonnen, der 'Stern TV' seit vielen Jahren gut kennt. Zusammen mit Mareile Höppner, die den Zuschauern bereits vertraut ist, stellen wir 'Stern TV' so zukunftsfähig auf."

Dass nun Stefan Uhl durch die Sendung führen wird, kommt durchaus überraschend. Seit August 2025 fungiert er als Redaktionsleiter von "stern TV". Für die Sendung arbeitet der Journalist allerdings schon seit 2005, seit 13 Jahren steht er für sie auch als Reporter vor der Kamera. "Stern TV' ist seit über 20 Jahren mein berufliches Zuhause, deshalb bedeutet es mir wirklich viel, die Sendung am Sonntag jetzt auch moderieren zu dürfen", sagte Stefan Uhl. "Ich bin dankbar für das Vertrauen von Vincenz Deckert und Christian Schleker und freue mich auf eine neue Etappe mit unserem großartigen Team." Deckert hatte im vergangenen Jahr die Chefredaktion von i&u Studios übernommen.

Neu ist, dass "Stern TV am Sonntag" künftig freitags produziert wird - zuletzt hatte i&u Studios die Sendung immer schon donnerstags aufgezeichnet, also drei Tage vor der TV-Ausstrahlung. In der Anfangszeit war die Sendung hingegen sogar noch live zu sehen. Und auch mit Blick auf den Produktionsort gibt's Veränderungen: Seit diesem Jahr kommen die "Stern TV"-Sendungen nicht mehr aus den EMG-Studios in Hürth, sondern werden auf dem Gelände der Bavaria-Studios in Köln-Bocklemünd hergestellt. Im Zuge dessen hatte es jüngst auch ein neues Bühnenbild gegeben.