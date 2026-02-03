Erst am Sonntag hat Klaus Brinkbäumer das Kapitel MDR geschlossen. Zwar ist er schon seit fast zwei Jahren nicht mehr Programmdirektor in Leipzig gewesen, dennoch stand er bei der ARD-Anstalt noch auf der Payroll. Mitte Januar ist er nun aus dem Unternehmen ausgeschieden, das machte Brinkbäumer auf LinkedIn öffentlich - und bedankte sich in diesem Zuge bei seinen ehemalige Kolleginnen und Kollegen.

Jetzt, zwei Tage später nach seinem Posting, gibt es Neuigkeiten: Open Minds Media, einst gegründet von unter anderem Karl-Theodor zu Guttenberg, startet die sogenannte Creator-Medienmarke "Guttenberg". Unter dieser Marke will man schon in den kommenden Tagen zwei neue Video-Podcasts sowie einen Newsletter starten. Die neuen Formate werden den Podcast "Gysi gegen Guttenberg" flankieren, der 2023 mit Gregor Gysi und Guttenberg startete. Bei Open Minds Media war Brinkbäumer im vergangenen Jahr als Gesellschafter eingestiegen. Investiert sind darüber hinaus auch Dominik Wichmann, Ricardia Bramley, Peter Greve, Robin Houcken, Manfred Neumann und Rüdiger Barth.

Ziel des Unternehmens ist es nach eigenen Angaben, mit "inhaltlicher und journalistischer Exzellenz ein Angebot zu etablieren, das Menschen Orientierung und Zuversicht in krisenhafter Zeit gibt und mit konstruktivem Ton der Spaltung unserer Gesellschaft entgegenwirkt". Angekündigt für die kommenden Monate sind bereits Live-Events und weitere Formate. Die neuen Video-Podcasts werden vermarktet durch Seven.One Audio, die bereits durch "Gysi gegen Guttenberg" seit einem Jahr bestehende Partnerschaft wird damit deutlich ausgebaut.

Zu den neuen Formaten: In "Land in Sicht" will man ab sofort (Start: 3. Februar) immer dienstags "unterhaltsam, kundig und zuversichtlich" über die Lage in der Welt sprechen. Host und Moderator ist Klaus Brinkbäumer. Er wird sich jede Woche mit Guttenberg (Politik) sowie den Journalisten Ricardia Bramley (Gesellschaft), Peter Greve (Kultur) und Rüdiger Barth (Sport) unterhalten (Foto siehe oben). In "Make America Good Again" (ab 6.Februar) werden Guttenberg und Bramley jeden Freitag darüber reden, wie wir die Freundschaft und engen kulturellen Bande zu Amerika trotz aller politischen Turbulenzen weiterhin pflegen können.

Der neue Newsletter "Neuland Update" erscheint ab dem 5. Februar immer donnerstags als E-Mail und auf LinkedIn. Angekündigt sind hier "exklusive Analysen des Teams zur politischen und gesellschaftlichen Lage".

Übrigens: Den "Zeit"-Podcast "OK, America?" mit Rieke Havertz macht Klaus Brinkbäumer auch in Zukunft. Zu dem Ausbau von Open Minds Media sagt der Gesellschafter: "Ich freue mich sehr darauf, bei ‘Land in Sicht’ künftig regelmäßig mit diesem Team kluger Mitstreiterinnen und Mitstreiter all das zu besprechen, was aktuell geschieht; und eben darüber zu debattieren, worum es wirklich geht. Nationale Politik wird uns ebenso beschäftigen wie Geopolitik, Sport ebenso wie Kultur oder unser modernes, manchmal durchaus lustiges Leben. Und uns wird die Frage interessieren, warum gar nicht so wenige Dinge in unserem Land gelingen."

Karl-Theodor zu Guttenberg ergänzt: "Die Zeiten sind beunruhigend und unser gesellschaftlicher Zusammenhalt bröckelt. Mit den neuen Angeboten der Medienmarke ‘Guttenberg’ wollen wir Menschen Orientierung und neue Zuversicht geben und nehmen sie mit hinter die Kulissen der Entscheidungen. Unser Ton ist dabei versöhnlich und zugewandt, nicht spaltend, das ist uns wichtig."

Und Alexander Krawczyk, Senior Vice President Seven.One Audio, sagt: "In den letzten Jahren sind die Bedürfnisse nach fundierter Information und verlässlicher Orientierung spürbar gewachsen – und News Podcasts für viele Menschen zum festen Anker im täglichen Informationsfluss geworden. Umso erfreulicher ist es, dass der GUTTENBERG Kosmos weiter wächst und Seven.One Audio die Vermarktung der neuen Podcasts übernimmt. Mit renommierten Stimmen aus Politik, Gesellschaft und Medien ergänzen sie unser Portfolio ideal und stärken zugleich unsere digitale Reichweite."

Neben Podcasts produziert Open Minds Media auch Dokumentationen. Für den WDR arbeitet man aktuell an einem 90-Minüter über den ehemaligen FDP-Chef Guido Westerwelle, dieser soll am 9. März zu sehen sein. Hier agieren Brinkbäumer und Wichmann als Executive Producer. Zuvor produzierte man bereits für RTL+ und in Zusammenarbeit mit i+u zwei 90-minütige Dokumentationen ("Auf den Spuren der Macht").