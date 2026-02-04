Der Spartensender DF1 hat den langjährigen ProSiebenSat.1-Manager Michael Held in sein Vermarktungsteam. Held übernimmt fortan die Verantwortung für die Direktkundenvermarktung, wie der Sender mitteilte. 13 Jahre lang war Held als Sales Direktor bei Seven.One Media tätig, ehe er das Unternehmen vor eineinhalb Jahren verließ. In der Vergangenheit war er unter anderem auch für Sport1 tätig.

Bereits seit Jahresbeginn legt DF1 die Vermarktung in die eigenen Hände, nachdem seit dem Sendestart zunächst DAZN Media dafür verantwortlich war. Mit dem Schritt hin zur Eigenvermarktung schaffe man "optimale Voraussetzungen für eine noch engere Verzahnung von Content, Marke und Werbepartnern", so die schon im Dezember geäußerte Hoffnung von DF1. Den Aufbau der neuen Vermarktungseinheit verantwortet seither Stefan Graf, der von Inovisco Mobile Media zu dem Sender kam. Weiter an Bord bleibt zudem Thomas Medau, der den Sender ebenfalls unter anderem im Bereich der Vermarktung unterstützt, wie DF1 gegenüber DWDL.de bestätigte.

"Mit Michael gewinnen wir einen erfahrenen Vertriebsexperten mit ausgewiesener Kompetenz in der Sportvermarktung, der über viele Jahre hinweg seine Vertriebsstärke und Marktkenntnis unter Beweis gestellt hat", sagte Stefan Graf über den Neuzugang. "Sein Einstieg ist ein wichtiger weiterer Schritt im konsequenten Ausbau unserer Eigenvermarktung bei DF1. Held werde "mit seiner Erfahrung maßgeblich dazu beitragen", die Marktposition des Senders "nachhaltig zu stärken".

Michael Held erklärte: "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Stefan Graf und dem neuen Team die Eigenvermarktung von DF1 weiter voranzutreiben. Das breite und hochwertige DF1-Portfolio bietet exzellente Möglichkeiten für Kunden, sich in einem erstklassigen Umfeld zu positionieren."