Der Aufsichtsrat von Disney hat Josh D'Amaro am Montag einstimmig zum neuen CEO der Walt Disney Company gewählt. Er wird sein Amt am 18. März und damit die Nachfolge von Bob Iger am 18. März anlässlich der nächsten Disney-Hauptversammlung antreten. Damit setzte sich D'Amaro im internen Rennen gegen Dana Walden durch, die aber ebenfalls im Konzern bleibt und in einer neu geschaffenen Position künftig als President und Chief Creative Officer von Disney fungieren wird.

Damit soll die unendliche Geschichte der Suche nach einem Nachfolger für Bob Iger nun zu Ende sein. Eigentlich sollte der mittlerweile 74-jährige Iger schon seit Jahren im Ruhestand sein. Er übernahm 2005 die Führung von Disney, unter ihm wuchs der Konzern zu seiner heutigen Größe heran. 2020 verabschiedete er sich nach einer schon damals länglichen Nachfolgesuche dann schon einmal und übergab an Bob Chapek.

Chapek hatte zum einen das Pech, dass er der Konzern quasi pünktlich zur Corona-Pandemie und damit in sehr schwierigen Zeiten übernahm. Doch auch sonst bewies er kein glückliches Händchen. Es gab Kritik an seinem Kommunikations- und Führungsstil, es rumorte in den Kreativ-Abteilungen. Doch nervös wurde der Disney-Aufsichtsrat wohl vor allem, weil der starke Fokus aufs Streaming zu Milliarden-Verlusten führte. Also wurde Iger nach weniger als drei Jahren wieder zurückgeholt, um Disney wieder zu stabilisieren und in Ruhe einen anderen Nachfolger zu finden. Sein Vertrag wurde dafür mehrfach verlängert - nun aber ist die Wahl auf D'Amaro gefallen.

Der 55-jährige D'Amaro bringt eine langjährige Erfahrung im Disney-Konzern mit, für den er seit 1998 tätig ist. Seit 2020 führt er den Bereich Disney Experiences und ist damit unter anderem für die Vergüngungsparks, die Ressorts und das Kreuzfahrt-Geschäft verantwortlich. Wie wichtig das für Disney ist, zeigt ein Blick auf die jüngsten Quartalszahlen: Disney erwirtschaftete hier zuletzt zwar "nur" rund 38,5 Prozent seiner Umsätze, aber fast 72 Prozent seines operativen Gewinns. Unter seiner Verantwortung hat sich dieses Segment zuletzt prächtig entwickelt.

"Josh D’Amaro verfügt über eine seltene Kombination aus inspirierender Führungsstärke und Innovationskraft, einem scharfen Blick für strategische Wachstumschancen und einer tiefen Leidenschaft für die Marke Disney und ihre Mitarbeiter – all dies macht ihn zur richtigen Person, um die Leitung als nächster CEO von Disney zu übernehmen", sagte James Gorman, Vorsitzender des Vorstands der Walt Disney Company. "Während des gesamten Auswahlverfahrens hat Josh eine klare Vision für die Zukunft des Unternehmens und ein tiefes Verständnis für den kreativen Geist gezeigt, der Disney in einem sich ständig verändernden Markt einzigartig macht."

Iger lobte ihn als "außergewöhnliche Führungspersönlichkeit und genau der richtige Mann für die Position unseres nächsten CEO". Iger: "Er hat ein instinktives Gespür für die Marke Disney und ein tiefes Verständnis dafür, was unser Publikum anspricht. Dazu kommen die Sorgfalt und Liebe zum Detail, die erforderlich sind, um einige unserer ehrgeizigsten Projekte zu verwirklichen. Seine Fähigkeit, Kreativität mit operativer Exzellenz zu verbinden, ist vorbildlich, und ich freue mich sehr für Josh und das Unternehmen."

D'Amaro kommentiert in einem ersten Statement: "Ich bin dem Vorstand sehr dankbar, dass er mir die Leitung eines Unternehmens anvertraut, das mir und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt so viel bedeutet Die Stärke von Disney liegt seit jeher in unseren Mitarbeitern und der kreativen Exzellenz, die unsere Geschichten und Erlebnisse auszeichnet. Es gibt keine Grenzen für das, was Disney erreichen kann, und ich freue mich darauf, mit unseren Teams im gesamten Unternehmen und unseren brillanten kreativen Partnern zusammenzuarbeiten, um das bemerkenswerte Erbe von Disney zu würdigen und gleichzeitig weiterhin innovativ zu sein, zu wachsen und unseren Kunden und Aktionären einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten. Ich möchte auch Bob Iger für seine großzügige Mentorenschaft, seine Freundschaft und den tiefgreifenden Einfluss seiner Führungsqualitäten danken."

Damit setzt sich der Mann der Themenparks unter anderem gegen die Frau durch, die zuletzt unter anderem für die Filme und Serien des Konzerns verantwortlich zeichnete. Dana Walden soll als neue Chief Creative Officer und Präsidentin von Disney aber im Kreativ-Bereich weiter das Sagen haben. "Dana Walden ist eine hervorragende Führungskraft, die in der Kreativbranche großen Respekt genießt", sagt Iger. "Da Kreativität das Herzstück aller Aktivitäten von Disney ist, ist sie eine wunderbare Wahl für diese neue Führungsrolle. In den Jahren seit ihrem Eintritt bei Disney hat Dana Walden umfangreiches Wissen über die vielen Facetten unserer Geschäfte und Marken gesammelt und ist bestens vorbereitet, um die Position der Präsidentin und Chief Creative Officer zu übernehmen."