Die Produktionsfirma TV Plus, die seit dem 1. Januar eine 100-prozentige Tochter der TVN Group ist, wird ab sofort von einer Doppelspitze geführt. Thomas Schäffer bleibt zwar unverändert an der Spitze, bekommt mit Jan Weber-Verlinden aber einen Co-Geschäftsführer zur Seite gestellt. Weber-Verlinden ist langjähriger Herstellungsleiter und Prokurist bei TVN.

TV Plus ist vor allem für die NDR-Show "Bingo! - Die Umweltlotterie" bekannt, die man zusammen mit der Toto-Lotto Niedersachsen GmbH produziert. Daneben produziert man aber auch Reportagen und Dokus. "Beide Bereiche wollen wir ausbauen und Jan Weber-Verlinden bringt dafür die besten Voraussetzungen mit. Er hat bei TVN seit Jahrzehnten Führungsaufgaben inne und ist unsere Idealbesetzung, um die TV Plus auf die Zukunft auszurichten", sagt Markus Osthaus, CEO der TVN Group.

Thomas Schäffer sagt: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin mir sicher, dass uns mit Jan Weber-Verlinden das Zusammenwachsen mit der TVN Gruppe und der Ausbau unserer Projekte bestens gelingen werden." Jan Weber-Verlinden kommentiert selbst: "Ich freue mich wirklich sehr darauf, die Erfolgsgeschichte von TV Plus nun mit- und weiterschreiben zu dürfen und natürlich insbesondere auf das 30-jährige Jubiläum von 'Bingo!' in 2027."