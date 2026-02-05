Nach 13 Jahren verabschiedete sich Corinna Kamphausen im vergangenen Herbst als CEO von Eyes & Ears of Europe. Nun hat die Vereinigung für Design, Promotion und Marketing audiovisueller Medien die personellen Weichen für die Zukunft gestellt. Der klassische CEO-Posten soll demnach nicht mehr besetzt werden, stattdessen übernimmt Ina Braun ab sofort die Leitung der Geschäftsstelle, wie Eyes & Ears of Europe gegenüber DWDL.de bestätigte.

Braun kam bereits kurz nach der Gründung des Verbands an Bord und war zuletzt Projektleiterin. Nun soll sie als Director Operations zusammen mit ihren langjährigen Kolleginnen Miriam Sommer, weiterhin freiberuflich als Head of Communications tätig, und Anna Schiffer, Head of Member & Participant Administration, die Verbandsarbeit weiterführen. Die Neuaufstellung sorge "für klare Strukturen und eine optimale Nutzung der internen Kompetenzen und Ressourcen", teilte Eyes & Ears of Europe mit.

"Der Erfolg der 27. Internationalen Eyes & Ears Awards im Oktober im Rahmen der Medientage München und das bevorstehende 30-jährige Jubiläum des Verbands in diesem Jahr sind der beste Beweis für die Beständigkeit und Relevanz von Eyes & Ears of Europe", sagte Zeljko Karajica, Präsident von Eyes & Ears of Europe. "Mit den bewährten Vorstandsmitgliedern und den langjährigen Mitarbeitern in der Geschäftstelle sichern wir Kontinuität und stellen gleichzeitig die Weichen für ein innovatives und erfolgreiches Jubiläumsjahr 2026 – mit besonderem Fokus auf unser europäisches Netzwerk."

Für die Zukunft kündigte der Verband an, weiterhin den Nachwuchs der Kreativbranche im Rahmen der "New Talents" fördern zu wollen. Daneben sollen das Weiter- und Fortbildungsangebot der Eyes & Ears Academy und sogenannte "Trend-Thementage" weiter ausgebaut werden. "Gerade in diesen Zeiten des Wandels von linearem TV zu Streaming-Portalen wollen wir weiterhin am Puls der Zeit bleiben, aber auch unseren Mitgliedern ein umfassendes Angebot und eine stabile Basis bieten", erklärten Ina Braun und Miriam Sommer.