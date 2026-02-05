Die Deutsche Welle (DW) ist im vergangenen Jahr im Digitalen stark gewachsen. Wie der staatliche Auslandssender mitteilte, kamen DW-Inhalte auf Social-Media-Kanälen, den DW-Websites und den DW-Apps auf mehr als 18 Milliarden Aufrufe. Das bedeutet eine Steigerung um rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Verlauf des Jahres stieg die Zahl der monatlichen Aufrufe nach Angaben des Senders. zudem erstmals auf mehr als zwei Milliarden. Dabei gingen TikTok und YouTube als stärkste Plattformen hervor.

"Unsere junge Zielgruppe zwischen 14 und 40 Jahren informiert sich überwiegend auf digitalen Kanälen. Diese Menschen prägen die Zukunft ihrer Gesellschaften", sagte DW-Intendantin Barbara Massing. "In Zeiten großer geopolitischer Unsicherheit wenden sie sich an die DW als verlässliche Informationsquelle aus Deutschland und Europa."

Massing machte zugleich deutlich, dass die DW-Angebote "trotz Zensur und Blockaden in einigen Märkten" mehrere Millionen Nutzende erreichen - "selbst auf Russisch und Farsi". So erreichte DW Russisch auf YouTube nach Angaben der Deutschen Welle jeden Monat durchschnittlich 18 Millionen Aufrufe, die Website durchschnittlich 16 Millionen Aufrufe. Mit diesen Angeboten erreicht die DW auch russischsprachige Minderheiten in Russlands Anrainerstaaten.

Besonders gefragt war die Berichterstattung zu den internationalen Konflikten in der Ukaine, in Gaza sowie zu den Entwicklungen in Syrien und im Sudan gefragt. Zu den erfolgreichen DW‑Formaten zählen die Umweltmagazine "Eco India", "Eco Bangladesh" und "Eco Latinaméricano". Auch waren Talk‑ und Satireformate seien gefragt gewesen.