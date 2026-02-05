Gerade noch rechtzeitig vor der Berlinale hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer am Donnerstag endlich einen Kompromiss hinsichtlich der lange erwarteten Investitionsverpflichtung für Sender und Streamer vorgelegt, die nun mit einem Basis-Satz von acht Prozent und einer Opt-Out-Option bei Investitionen von mehr als zwölf Prozent daher kommt. Teil des Gesetzes sind auch Regelungen zum Rechterückbehalt. Details dazu haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.

Die Produktionsallianz hat in einer ersten Stellungnahme den gefundenen Kompromiss begrüßt und spricht von einem "Durchbruch für den Produktionsstandort". Michelle Müntefering, CEO und Sprecherin des Gesamtvorstands der Produktionsallianz, sagt: "Auf dieses Signal hat die deutsche Filmbranche lange gewartet – weil gute Geschichten nicht nur Kreativität brauchen, sondern auch verlässliche Rahmenbedingungen, damit aus Ideen gelebte Produktionen werden können."

Zwar habe man sich eine höhere Investitionsquote gewünscht, doch die vorliegenden Pläne "sorgen für Stabilität und lassen zugleich Raum für Weiterentwicklung", so Müntefering. Besondere Bedeutung habe für die Produktionslandschaft der im Gesetz klar geregelte Rechterückbehalt. "Damit wird ein tragfähiges Fundament gelegt, auf dem neue Produktionen entstehen und langfristige Perspektiven wachsen können." Die Öffnungsklausel mit der Möglichkeit zu weiteren Verhandlungen sei "ein belastbarer Kompromiss, hier ist auch die Verantwortung der Branche gefragt". Die Möglichkeit einer Öffnungsklausel hatte die Produktionsallianz gemeinsam mit dem VTFF zuletzt auch öffentlich vorgeschlagen.

Interessant ist auch, an wen Müntefering Dankesgrüße schickt - nämlich neben Verbänden, Kreativen und Künstlerinnen und Künstlern auch "Landespolitikern, auch besonders aus dem Süden der Republik, dem Filmland Bayern". Dass von dort entscheidende Impulse kamen, um den gordischen Knoten zu durchschlagen, hatten wir bereits in der Nacht gemeldet. Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder freut sich dann auch: "Mit dem Kurswechsel auf Bundesebene gibt es nun auch ein starkes Bekenntnis der Bundesregierung für den gesamten Filmstandort Deutschland. Deutschland bleibt für Produzenten im internationalen Wettbewerb attraktiv und gleichzeitig konkurrenzfähig." Als Filmland werde Bayern besonders profitieren, dort fallen mehr als 20 Prozent des Produktionsvolumens. Müntefering: "Wir können jetzt gemeinsam zeigen: Deutschland bleibt ein lebendiger Ort des Erzählens, ein Ort, an dem kulturelle Vielfalt sichtbar wird. Der deutsche Film hat Zukunft.“

Auch anderswo in der Branche ist nun erstmal ein Aufatmen zu vernehmen, dass ein Kompromiss gefunden wurde und damit die jahrelange Hängepartie endlich zu Ende zu gehen scheint. Achim Rohnke vom VTFF, der unter anderem die technischen Dienstleister und Studiobetreiber vertritt und gemeinsam mit Müntefering zuletzt den Vorschlag einer Öffnungsklause gemacht hatte, schrieb auf LinkedIn in einer ersten Reaktion: "HEUREKA!! Ein lang ersehnter politischer Durchbruch scheint geschafft!!"